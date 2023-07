Surging Braves obtient le record de franchise de 8 All-Stars, y compris le lanceur qui a commencé la saison en Triple A

ATLANTA – Les Braves ont fait des choses cette saison sans précédent dans l’histoire de la franchise, et ils ont ajouté à la liste dimanche lorsque cinq autres de leurs joueurs ont été sélectionnés dans l’équipe All-Star de la Ligue nationale, ce qui en fait un record de franchise huit All-Stars de l’équipe d’Atlanta de cette année.

Le joueur de premier but Matt Olson, le joueur de deuxième but Ozzie Albies et le joueur de troisième but Austin Riley ont été ajoutés en tant que réserves All-Star, ainsi que les lanceurs Bryce Elder et Spencer Strider. Ils ont rejoint trois Braves déjà élus par les fans dans la formation de départ de la NL: le voltigeur droit Ronald Acuña Jr., le receveur Sean Murphy et l’arrêt-court Orlando Arcia.

« Le simple fait d’avoir huit gars était vraiment quelque chose de spécial pour l’organisation », a déclaré le manager des Braves, Brian Snitker.

C’est la première fois que les Braves ont des joueurs à six positions dans l’équipe All-Star, et la première fois que tout leur champ intérieur y est parvenu. Cela était particulièrement significatif compte tenu de l’affection et de la révérence que tout le monde dans l’organisation a pour l’entraîneur de terrain de 70 ans, Ron Washington.

« Wash a dit que c’était probablement le jour le plus émouvant de sa carrière », a déclaré Albies, « parce que tous ses joueurs de champ intérieur vont au All-Star Game. C’est très spécial pour notre équipe d’avoir huit gars. Cela en dit long. Nous avons joué dur chaque jour.

Snitker a souri et a déclaré: «J’aimerais juste gérer le jeu pour pouvoir m’assurer que ces gars jouent tous ensemble. Pour l’organisation, le dépistage, le développement des joueurs, Alex (Anthopoulos) et son équipe (front office) – c’est juste un crédit à toute l’organisation.

Dimanche, Arcia, Albies et Travis d’Arnaud ont frappé des circuits pour les Braves dans une victoire 6-3 pour compléter un balayage de la série contre les Marlins à Truist Park – qui a été vendu pour la 30e fois cette saison. Atlanta a prolongé sa séquence de victoires à huit matchs, remportés pour le 23rd temps en 26 matchs, et amélioré à 56-28, le meilleur dans les majors et deux victoires de plus que leur record de franchise précédent après 84 matchs.

Les Braves ont une fiche de 9-1 contre Miami et ont prolongé leur avance de NL East à neuf matchs contre les Marlins, deuxièmes, qui ont une fiche de 47-28 contre tous les autres.

« La course sur laquelle nous avons été, ce n’est surprenant pour personne » au sein de l’équipe, a déclaré Strider, qui avait eu neuf retraits au bâton avec une marche en 6 2/3 manches et a été accusé de six coups sûrs et de trois points (deux mérités). « C’est ce qui est attendu. On ne monte pas trop haut, on ne descend pas trop bas. Et par conséquent, nous avons beaucoup de gars qui font vraiment ce dont ils sont capables, et c’est un plafond très élevé.

« C’est génial de voir autant de gars aller (au All-Star Game), et ça va être amusant pour nous d’être ensemble là-bas. »

Les Braves ont une fiche de 15-2 dans les départs de Strider, et il a une fiche de 10-2 avec une MPM de 3,66 et 155 retraits au bâton en 98 1/3 de manches. Kevin Gausman (146) de Toronto est le seul autre lanceur avec jusqu’à 130 retraits au bâton.

Près d’un tiers de la liste des ligues majeures des Braves fait partie de l’équipe d’étoiles de la NL. Aucun des cinq Braves ajoutés dimanche n’a été une vraie surprise, étant donné qu’Elder a la deuxième ERA la plus basse des majors pour les débutants (2,44) et Olson, Albies et Riley sont de si grands contributeurs à la meilleure attaque de la NL.

Les huit Braves All-Stars ont dépassé le sommet précédent de la franchise de sept en 2003 et 1997.

« C’est la seule rencontre que j’attends toujours avec impatience », a déclaré Snitker à propos d’une réunion d’équipe dimanche matin. lorsqu’il a informé les réserves et les lanceurs All-Star des Braves. « Pour dire à ces gars – quand je suis entré avec cette grosse pile d’invitations et que je leur ai dit, c’était assez spécial. C’était probablement le meilleur auquel j’ai jamais participé, et j’ai participé à des choses vraiment cool.

Riley et Acuña sont les seules sélections répétées des Braves de l’année dernière quand Atlanta avait six All-Stars dont d’Arnaud et William Contreras (qui a fait l’équipe en tant que DH), l’arrêt-court Dansby Swanson et le lanceur Max Fried.

Arcia, Murphy, Strider et Elder sont All-Stars pour la première fois. Quatre Braves – d’Arnaud, Riley, Swanson et Contreras – étaient débutants l’été dernier.

« C’est spécial à voir, en particulier (deux étoiles pour la première fois) commencent tous les deux », a déclaré d’Arnaud. « Dans leur premier, ça va être sauvage, mec – en commençant. Je suis tellement heureux pour eux.

Pour une franchise avec un riche pedigree de lanceurs, il peut être surprenant que ce soit la première fois qu’Atlanta compte deux lanceurs partants dans une équipe All-Star depuis 2000, lorsque les Hall of Famers Greg Maddux et Tom Glavine ont fait partie de l’équipe. John Smoltz et Glavine étaient All-Stars en 2001 et Smoltz et Russ Ortiz en 2002, mais à chacune de ces saisons, Smoltz était un plus proche, pas un lanceur partant.

Strider a battu des records avec ses totaux de retraits en flèche en tant que recrue en 2022, donc sa performance cette saison n’a pas été une surprise. Mais Elder est allé à l’entraînement de printemps en compétition pour le cinquième emploi de départ et a été choisi pour les mineurs à la mi-mars.

« Je n’ai pas obtenu la cinquième place que je voulais, mais je me sentais bien là où j’en étais avec mes affaires », a déclaré Elder, « et j’ai juste essayé de continuer, de jouer le long match, et ça a fini par marcher. Nous avons un long chemin à parcourir, nous devons donc nous y tenir. »

Nous amenons EIGHT à Seattle ! ⭐️ C’est le plus en une seule saison dans l’histoire de la franchise. C’est aussi la première fois que tout notre champ intérieur est sélectionné.#PourLeA pic.twitter.com/kRG1I8YDo5 — Braves d’Atlanta (@Braves) 2 juillet 2023

Elder est passé du starter de la journée d’ouverture à Gwinnett il y a trois mois à 6-1 avec une MPM de 2,44 en 16 départs et un NL All-Star.

« Cette année est un peu difficile à mettre en mots », a déclaré Elder, 24 ans, un choix de cinquième ronde dans le même repêchage de 2020 qui a amené Strider et Jared Shuster aux Braves. « J’aime vraiment passer du temps avec beaucoup de ces gars ici, Strider étant l’un d’entre eux. Je pense que nous avons quelque chose de spécial en cours. Les gars derrière moi, je ne les remercierai jamais assez. Comme je l’ai dit l’autre jour, Spencer élimine beaucoup de gars; Je ne raye pas beaucoup de gars. Ces gars-là mettent le ballon en jeu, et les gars derrière moi, ce qu’ils font – je ne serais pas dans cette situation sans eux.

«Je remercie donc ces gars et remercie (les receveurs) Travis et Murph pour leur engagement à nous aider. Je suis vraiment reconnaissant envers les gens autour de moi qui m’ont permis d’avoir du succès.

Olson a déclaré à propos de l’élection d’Elder dans l’équipe All-Star par le vote des joueurs: «Je pense que c’est très bien du système de vote, et de Bryce et de la façon dont il travaille, d’obtenir cette reconnaissance qu’il mérite absolument. Certaines choses échouent et il revient cette année, et je veux dire, il n’a pas regardé en arrière. J’aime le fait qu’il était prêt pour l’opportunité, et si vous regardez sa MPM, il est l’un des meilleurs lanceurs de la NL depuis qu’il est ici.

Il est ironique que la sécheresse des Braves de plus de deux décennies sans deux lanceurs partants All-Star se termine dans la saison lorsque Fried et Kyle Wright, le seul vainqueur de 20 matchs de la MLB l’an dernier, sont tous deux sur la liste des blessés de 60 jours. Fried et Wright n’ont fait que cinq départs chacun avant de se rendre chacun sur l’IL la première semaine de mai. Ils espèrent faire revenir Fried début août et Wright en septembre.

« Je pense que lorsque ces deux-là sont tombés, je ne pense pas que quiconque pensait que nous serions dans la position dans laquelle nous sommes », a déclaré d’Arnaud. « Donc, cela montre la profondeur que nous avons, la préparation que nous faisons pour les appels de jeu et juste l’attitude du prochain homme – c’est assez rare et assez spécial. »

Les Braves avaient une fiche de 22-11 le 5 mai après le dernier départ de Fried et avaient une avance de cinq matchs dans l’Est de la Terre-Neuve. Le dernier départ de Wright remonte au 3 mai.

Depuis le 5 mai, ils sont 34-16. Ils espéraient conserver une avance de division pendant que Fried et Wright étaient absents, mais au lieu de cela, ils ont ouvert la plus grande avance de division dans les majors.

« Nous avons juste gagné des séries à gauche et à droite », a déclaré d’Arnaud en riant. « Ça a été plutôt cool. »

Malgré les absences de Fried et Wright et du gaucher clé Dylan Lee de l’enclos des releveurs depuis la mi-mai, les Braves ont maintenu une MPM globale de 3,66 et une MPM de 3,78 pour les lanceurs partants, les deux meilleurs de la NL. C’est tout en obtenant 17 départs des recrues Shuster, Dylan Dodd et AJ Smith-Shawver, aucun n’ayant d’expérience dans les ligues majeures.

Chacune de ces recrues, ainsi que les partants les plus expérimentés des Braves, ont cité l’attaque suralimentée de l’équipe comme un facteur les aidant à se détendre et à être agressifs dans la zone de frappe, sachant que les frappeurs d’Atlanta sont susceptibles de marquer beaucoup dans un match – et souvent dans la première manche.

« C’est incroyable ce que notre attaque est capable de faire », a déclaré Strider, qui a vu les Braves marquer 11 points au total lors des premières manches vendredi et samedi contre les Marlins. « Aujourd’hui, nous prenons du retard et je sais que si je peux nous garder dans le match assez longtemps, nous allons nous en sortir, et nous l’avons fait. C’est un témoignage pour les gars ici, à quel point il est facile de lancer avec eux derrière moi. Je n’ai pas besoin d’être parfait, je dois juste y aller et obtenir autant de retraits que possible et limiter les dégâts, et ils vont prendre vie à un moment donné. Ils l’ont toujours fait jusqu’ici.

En juin, les Braves ont établi un nouveau record de la Ligue nationale pour n’importe quel mois civil avec 61 circuits – et ils sont sur le rythme d’un record de 308 circuits. Le record de la MLB est de 307 par les Twins du Minnesota 2019. Huit Braves ont réussi cinq circuits ou plus en juin, dont les 11 d’Olson, les meilleurs dans les majeures.

Ils ont eu 14 circuits de plus et 22 points de plus que toute autre équipe de la MLB en juin, et cette puissance prolifique en frappant et en marquant par les Braves était la principale raison pour laquelle ils avaient un record de 21-4 pour les majors pour le mois malgré une modeste ERA de 3,87 qui a été à égalité pendant 12e dans les majeures.

« Ça a été sauvage », a déclaré d’Arnaud, qui a réussi cinq circuits et 11 points produits en 55 présences au bâton en juin. « Ce qui est cool aussi, si quelqu’un a un jour de congé, quelqu’un d’autre est là juste en train de faire ce que (l’autre joueur) a fait la veille. »

Les Braves ont été particulièrement efficaces pour marquer en début de saison. Leurs totaux de première manche de 87 points, 29 circuits et 124 coups sûrs ont été les plus élevés dans chacune de ces catégories pour n’importe quelle équipe dans n’importe quelle manche cette saison. Lors des deux premiers matchs de la série contre les Marlins, les Braves ont marqué cinq points en première manche vendredi et six en première manche samedi, en route vers des défaites de 16-4 et 7-0.

Le lanceur vétéran des Braves, Charlie Morton, a déclaré qu’il n’avait jamais rien vu de tel que cette frénésie offensive des Braves, en particulier la production de la première manche.

« Je ne pense pas non plus », a déclaré d’Arnaud. « Depuis si longtemps. C’était assez fou. L’année dernière, nous avons eu une course comme celle-ci, mais je ne pense pas que ce soit comme ça, où nous avons battu les gens de si loin, si souvent.

Morton a déclaré que les frappeurs des Braves avaient récemment fait des choses qu’il n’avait jamais vues au cours de ses 16 ans de carrière – et qu’il faisait partie des équipes de championnat des World Series avec Houston en 2017 et Atlanta en 2021.

« Et honnêtement, je ne pense pas qu’ils sachent ce qu’ils font », a-t-il déclaré, complétant l’exubérance juvénile des Braves. « Je ne pense pas qu’ils réalisent à quel point ils sont bons. Ce qui est génial, parce que je pense qu’il y a beaucoup de gens qui essaient de mettre les choses en perspective et de quantifier ce qui se passe. Mais les gars dans cette pièce, je ne pense vraiment pas qu’ils sachent ce qui se passe.

« Je pense juste qu’ils se disent: » Nous sommes des pros, nous sommes de bons gars, nous nous soucions les uns des autres et nous sortons et jouons. C’est ce que je vois. Ils s’entraident tous, ils se soutiennent tous, ils sont extrêmement positifs et détendus. Ils sont vraiment humbles, à quel point ils sont bons. Donc pour moi d’être dans ce club-house, je me sens tellement gâté. C’est un peu surréaliste en fait. Un si bon groupe de mecs qui sont si bons.

(Photo de Spencer Strider lançant contre les Marlins dimanche : Dale Zanine / USA Today)