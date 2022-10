Surges établit la marque des touchés de St. Charles North en triomphe sur Lake Park – Shaw Local

ROSELLE – L’équipe de football de St. Charles North a mis la visite de Lake Park sur les cordes tôt vendredi soir.

Les Lancers ont quitté ces cordes et se sont battus tard, mais les North Stars l’ont emporté 27-13.

« J’étais fier d’eux. Ils ont donné le ton en montant 21-0. C’est un défi de rester concentré », a déclaré l’entraîneur de St. Charles North, Rob Pomazak. « C’est une bonne équipe (Lake Park) là-bas. Je leur accorde beaucoup de crédit. Chris Kirkpatrick est un excellent entraîneur et je suis content qu’il fasse partie de la Conférence DuKane.

Ce fut une soirée énorme pour Drew Surges. Le porteur de ballon senior des North Stars a marqué tous les touchés de son équipe et s’est précipité pour un record de 173 verges.

Mais sa grande réussite est survenue lors du troisième touché lorsqu’il est devenu le leader des touchés de tous les temps de l’école.

« C’est génial. C’était l’un de mes objectifs d’être le meilleur », a-t-il déclaré.

Mais avec chaque porteur de ballon réussi, il y a généralement une ligne offensive tout aussi réussie.

Les gardes Chris Smith, Jessie Moreno et Gabe Tate avec le centre Evan Goade et les plaqués Henry Warsaw et Cole Schertz.

“C’est un super groupe de gars. Nous sommes super proches. Ils bloquent et ils savent que je ferai le bon choix », a déclaré Surges.

L’étincelle qui a déclenché la poussée des North Stars au premier quart est survenue lorsqu’Alex Valenzuela a bloqué un botté de dégagement de Lake Park et qu’il a été récupéré par Alex Kuchta.

Cela a conduit Surges à marquer sur une course de 2 verges sur un entraînement de 4 jeux avec 7:21 à faire au premier quart.

Environ deux minutes et demie plus tard, la ligne offensive a ouvert de gros trous et Surges a devancé le secondaire défensif des Lancers en route vers une course de 68 verges.

La possession ultérieure de Lake Park a été courte car Drake Javorek a récupéré un échappé et Surges a réussi sur une course de 1 mètre.

“(Surges) est juste un athlète formidable à un niveau différent. Je ne pense pas avoir vu ce type d’athlète en 21 ans », a déclaré Pomazak, dont l’équipe s’est améliorée à 5-1 et 4-0 à la conférence DuKane. Lake Park a chuté à 1-5, 1-3.

St. Charles North a obtenu des buts sur le terrain de 35 et 40 verges de Hunter Liszka en seconde période.

Les Lancers sont entrés au tableau au deuxième quart avec seulement 32,3 secondes à jouer sur une passe de 3 verges à Matthew Rodriguez de Michael McCormick

Lake Park est arrivé à moins de deux scores sur une passe de 1 mètre à Michael Pitello de Dominic Pellegrino avec 5:11. Les Lancers ont récupéré le coup de pied en jeu, mais n’ont pas pu atteindre à nouveau la zone des buts.

