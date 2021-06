Surfside, Floride, la recherche de condos se poursuit

Un immeuble de 12 étages en bord de mer « crêpé » lors de son effondrement

La recherche urgente de survivants se poursuit vendredi

Le bâtiment faisait l’objet d’une inspection mais la cause reste inconnue

SURFSIDE, Floride – Près de 160 personnes sont portées disparues vendredi matin, un jour après l’effondrement d’un immeuble en copropriété de 12 étages en bord de mer juste au nord de Miami, tuant au moins quatre personnes.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a confirmé l’augmentation du nombre de disparus et de morts lors d’une conférence de presse vendredi et a déclaré que les premiers intervenants cherchaient toujours des signes de vie.

« Nous continuerons la recherche et le sauvetage parce que nous avons toujours l’espoir de retrouver des personnes vivantes », a déclaré Levine Cava.

Vendredi, 159 personnes étaient toujours portées disparues, mais 120 personnes avaient été recensées, a-t-elle ajouté.

Une aile de l’immeuble résidentiel de Surfside, en Floride, s’est effondrée jeudi vers 1h30 du matin. Sur des séquences vidéo capturées à proximité, le centre du bâtiment a semblé tomber en premier, avec une section la plus proche de l’océan vacillant et descendant quelques secondes plus tard alors qu’un énorme nuage de poussière engloutit le quartier.

Les pompiers et d’autres personnes ont travaillé toute la nuit de jeudi dans l’espoir de retrouver des survivants. Raide Jadallah, chef adjoint des opérations des pompiers de Miami-Dade Fire Rescue, a déclaré vendredi que les équipes de secours ont rencontré les trois décès supplémentaires alors qu’elles travaillaient la nuit.

Levine Cava a déclaré que les équipes de secours travaillaient « à un risque extrême » pour elles-mêmes. Jadallah a déclaré que les équipages avaient entendu des bruits dans les décombres, bien que leur nature ne soit pas claire. Les sauveteurs utilisaient également des machines légères pour creuser un tunnel en dessous, a-t-il déclaré.

Tôt vendredi, le président Joe Biden a déclaré l’état d’urgence autorisant le financement et d’autres secours en cas de catastrophe à Surfside, une petite communauté très unie d’environ 6 000 habitants. L’Agence fédérale de gestion des urgences envoyait du soutien, a déclaré Levine Cava.

« Nous continuons à mettre un pied devant l’autre. Nous allons rester avec cela jusqu’à ce que nous puissions sortir tout le monde de ces décombres », a déclaré le maire de Surfside, Charles Burkett. dit USA AUJOURD’HUI. « Nous ne nous arrêterons pas. Vous pouvez compter sur nous pour continuer cette recherche jusqu’à ce que nous trouvions toutes les personnes vivantes dans ces décombres. »

Voici ce que nous savons actuellement :

Procès déposé pour les victimes de condos à la recherche de 5 millions de dollars

Ce qui serait le premier procès au nom des victimes de l’effondrement de Surfside a été déposé jeudi soir, réclamant plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Le recours collectif au nom de Manuel Drezner, un propriétaire foncier voisin, et d’autres victimes « cherche à indemniser les victimes de cette perte insondable ».

Le dossier judiciaire allègue que la copropriété n’a pas fourni une protection adéquate aux résidents et aux visiteurs de l’immeuble, n’a pas réparé les problèmes structurels et n’a pas réussi à empêcher l’effondrement «catastrophique» de l’immeuble. Lire la suite ici.

– Asha C. Gilbert

Les marées royales, l’élévation du niveau de la mer pourraient-elles contribuer à l’effondrement ?

L’eau salée et l’air imbibé de saumure s’installent dans les pores de la construction côtière, formant une croûte rouillée autour des squelettes en acier qui renforcent les structures en bord de mer. Il affaiblit les liens entre le métal et le béton, créant des fissures et des effritements dans les zones vulnérables, telles que les balcons.

Mais certains experts en bâtiment se sont demandé si le L’agression environnementale suralimentée par les changements climatiques pourrait avoir joué un rôle dans l’effondrement catastrophique du Champlain Towers South Condo.

« L’élévation du niveau de la mer provoque une corrosion potentielle et si cela se produisait, il est possible qu’il ne puisse pas supporter le poids du bâtiment », a déclaré Zhong-Ren Peng, directeur du Centre international de planification et de conception de l’adaptation de l’Université de Floride. « Je pense que cela pourrait être un signal d’alarme pour les développements côtiers. »

Albert Slap, président de RiskFootprint, basé à Boca Raton, a déclaré qu’il peut s’agir de machinations invisibles – la poussée et la traction des marées sur le substrat rocheux calcaire – combinées à la montée des mers qui peuvent affaiblir l’intégrité d’un bâtiment.

« Même si lorsque le bâtiment a été construit en 1981, les fondations étaient sèches la plupart du temps, avec l’élévation du niveau de la mer poussant les eaux souterraines à la surface, les fondations pouvaient être suffisamment humides pour ramollir le béton », a déclaré Slap.

– Kimberly Miller

Les familles « gardent toujours espoir » vendredi matin

Certains membres de la famille attendant des nouvelles de leur proche disparu ont passé la nuit au centre de regroupement familial. D’autres venaient d’arriver vendredi matin de l’extérieur de l’État.

Ashley Dean s’est précipitée vers le sud de la Floride depuis la Nouvelle-Orléans après avoir reçu un appel frénétique du mari de sa sœur jeudi alors que la nouvelle de l’effondrement des tours Champlain Sud se répandait.

La sœur de Dean, Cassandra Stratton, instructrice de yoga, fait partie des 99 disparus. Dean a déclaré que Stratton vivait au quatrième étage d’un immeuble vieux de 40 ans. Le mari de Stratton, Michael Stratton, est arrivé de Washington, DC

« Nous ne faisons que garder espoir », a déclaré Dean.

– Adam Regan

Matin chaud et lourd pour les premiers intervenants

Les sauveteurs affronteront la météo estivale typique du sud de la Floride tout au long du week-end, y compris des averses matinales inégales.

Le National Weather Service a déclaré que les températures atteindraient un maximum de 86º à Miami vendredi. Les risques de pluie sont compris entre 50 % et 70 % tout au long du week-end, mais les quantités accumulées chaque jour dans la région de Miami devraient être d’un demi-pouce ou moins.

Les vents soufflaient également à 15 mph, avec des rafales jusqu’à 21 mph.

Dans la zone autour du bâtiment, l’air était épais de débris et de poussière. Les rues avoisinantes étaient pour la plupart vides, à l’exception des secouristes, des médias et de quelques résidents locaux qui rôdaient. Le centre de regroupement des personnes cherchant à retrouver leur famille était toujours en effervescence.

– Kimberly Miller et Wendy Rhodes

Des membres de la famille écouvillonnés pour l’ADN au centre de réunification

Après des heures sans nouvelles jeudi après-midi, des policiers sont arrivés au centre de regroupement.

Les agents ont dit aux familles qu’ils entreraient à l’intérieur un à la fois et, selon ce qu’on leur aurait dit, qu’ils seraient écouvillonnés pour l’ADN sur la camionnette de la clinique de police garée à côté du bâtiment du centre communautaire.

Certains ont éclaté en sanglots en sortant de la pièce. Une jeune femme vêtue d’un long chemisier blanc et d’un jean s’est évanouie avant de se rendre à la camionnette.

– Romina Ruiz-Goiriena

Les enquêteurs tentent de déterminer la cause de l’effondrement

Les autorités n’ont pas encore dit ce qui a pu causer l’effondrement près de la 88e rue et de Collins Avenue. La police a bloqué les routes avoisinantes et des dizaines de véhicules d’incendie et de secours, d’ambulances et de voitures de police ont convergé vers la zone.

Chercheur à la Florida International University a déclaré que le bâtiment avait été construit sur des zones humides récupérées et qu’il avait été déterminé qu’il était instable il y a un an. Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré que des travaux de toiture étaient en cours sur le bâtiment.

Selon le département de police du comté de Miami-Dade, les autorités enquêteront sur l’incident une fois les opérations de recherche et de sauvetage terminées, a rapporté CNN.

L’immeuble d’habitation faisait l’objet d’une inspection

Construit en 1981, le bâtiment n’avait que 40 ans. La Floride exige que tous les bâtiments et propriétés soient inspectés tous les 40 ans pour être recertifiés et les responsables du comté de Miami-Dade étaient en train d’inspecter le bâtiment avant son effondrement, ont déclaré jeudi des responsables de la ville.

Le processus implique des inspections électriques et structurelles pour un rapport à déposer auprès de la ville.

Des ingénieurs venaient inspecter le bâtiment, a déclaré Oren Cytrynbaum, un avocat qui possède deux unités dans le bâtiment avec sa famille et qui n’était pas là quand il s’est effondré. Selon Cytrynbaum, certaines réparations ont été effectuées sur le toit avant la chute, mais il n’était au courant de rien d’autre.

« En fin de compte, ce n’est pas un vieux bâtiment, et une inspection de 40 ans ou non, ce genre de chose ne devrait pas se produire », a déclaré le maire Charles Burkett.

Les premiers intervenants « n’abandonnent pas » à la recherche de survivants

Des équipages portant des casques de protection et accompagnés de chiens de recherche et de sauvetage fouillent les piles de béton et de câbles à la recherche de tout signe de vie. Des orages, de lourds dégâts et des conditions changeantes ont entravé les efforts pour localiser les victimes, mais les premiers intervenants « n’ont pas abandonné » la recherche, a déclaré le maire de Surfside, Charles Burkett, sur CNN.

Ils ont cherché des lacunes dans l’épave et ont utilisé un garage sous le bâtiment comme système de tunnel pour manœuvrer dans tout le bâtiment. Ray Jadallah, chef adjoint des pompiers de Miami-Dade Fire & Rescue, a déclaré plus tôt jeudi que les équipes utilisaient un équipement de sonar pour détecter tout mouvement dans les débris et assurer la sécurité des équipes.

L’équipement a détecté que ce que Jadallah a dit ressemblait à un « claquement ».

« Nous avons reçu des sons, pas nécessairement des gens qui parlent, mais des sons », a-t-il déclaré, le décrivant comme possible de cogner sous les couches de débris.

Qui manque à la course effrénée des survivants

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a confirmé qu’au moins une personne était décédée. La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que les responsables étaient en mesure de dénombrer 102 personnes jusqu’à présent, mais que 99 étaient toujours portées disparues.

Des proches de la première dame du Paraguay figuraient parmi les 99 personnes portées disparues, a déclaré Leticia Robertti, porte-parole du consul général du Paraguay à Miami, à USA TODAY.

Ils comprenaient la sœur de la première dame, Sofia Lopez Moreira Bó, le mari de la sœur, Luis Pettengill, leurs trois enfants et leur nounou, Lady Luna Villalba. D’autres Paraguayens figuraient également parmi les personnes portées disparues.

Une vingtaine de Juifs figuraient également parmi les personnes portées disparues, dont certaines de nationalité israélienne, a déclaré Maor Elbaz-Starinsky, consul général d’Israël à Miami, à USA TODAY.

Certains habitants avaient été arrachés à l’immeuble par les pompiers à l’aide d’échelles. D’autres chercheurs tentaient d’atteindre un enfant pris au piège dont les parents seraient morts. Dans un cas, les sauveteurs ont sauvé une mère et son enfant, mais la jambe de la femme a dû être amputée pour la sortir des décombres.

Contributeurs : John Bacon, Romina Ruiz-Goiriena et Christal Hayes, USA TODAY ; The Associated Press.