Surfside condo s’effondre, recherche en cours

Un effort massif de recherche et de sauvetage était en cours jeudi à l’extérieur de Miami après qu’un immeuble en copropriété de 12 étages au bord de l’océan s’est partiellement effondré en un énorme tas de décombres, faisant au moins une personne morte, ont annoncé les autorités.

Incendie de sauvetage de Miami-Dade dit sur Twitter que plus de 80 équipes techniques et de secours étaient sur place à Surfside, à quelques kilomètres au nord de Miami Beach. Les pompiers ont fouillé les décombres, ramassant les survivants et les transportant hors de l’épave.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a confirmé qu’au moins une personne était décédée.

« C’est une catastrophe horrible. Aux États-Unis, les bâtiments ne tombent tout simplement pas », a déclaré Burkett à CNN.

La police a bloqué les routes avoisinantes et des dizaines de véhicules d’incendie et de secours, d’ambulances et de voitures de police ont convergé vers la zone. Le bâtiment, qui fait partie des tours Champlain Sud, a été construit en 1981. Les autorités n’avaient pas encore de mot sur les victimes et ne pouvaient pas dire combien de personnes vivaient dans le bâtiment.

« Nous sommes sur les lieux, donc c’est toujours très actif », a déclaré le Sgt. Marian Cruz de Miami Dade Fire Rescue. « Ce que je peux vous dire, c’est que le bâtiment a 12 étages. Tout l’arrière du bâtiment s’est effondré.

Victor Cohen, qui vit à proximité, a déclaré à WPLG-TV que le bâtiment était en train de subir une rénovation majeure lorsque l’aile côté océan » s’est effondrée comme une crêpe « .

Le résident de Surfside, Michael Ruiz, a déclaré à WPLG qu’il vivait près du bâtiment partiellement effondré.

« Avant seulement 2 heures du matin – j’habite près de Collins Avenue – et j’entends, je dirais, environ 50 ambulances, camions de pompiers et pompiers qui passent juste », a déclaré Ruiz, qui s’est rendu sur les lieux et a pris vidéos et photos. « Donc, il y a un tiers de l’ensemble du bâtiment que vous ne pouvez pas voir de la rue, mais il a complètement disparu à l’arrière, du côté de la plage. »

Santo Mejil, 50 ans, a déclaré au Miami Herald que sa femme était gardienne de nuit pour une femme âgée du complexe. Sa femme a appelé d’une unité au neuvième étage de l’immeuble sud.

« Elle a dit qu’elle avait entendu une grosse explosion. C’était comme un tremblement de terre », a déclaré Mejil.

Des photos et des vidéos de la scène montrent que l’effondrement a touché la moitié de la tour. Des tas de gravats et de débris entouraient la zone juste à l’extérieur du bâtiment. Le département n’a pas encore dit ce qui a pu causer l’effondrement près de la 88e rue et de Collins Avenue.

NBC 6 dans le sud de la Floride a tweeté une photo de pompiers tirant un garçon des décombres du bâtiment. Des pompiers ont également été vus utilisant des camions-échelles pour sauver des personnes de la tour.

Quelques unités de deux chambres dans le développement sont mises en vente avec des prix demandés de 600 000 $ à 700 000 $, selon une recherche sur Internet.

Le site Web du bâtiment fait la promotion de « vues incroyables sur le front de mer ou de vues spectaculaires sur la voie navigable inter-côtière avec la ville en arrière-plan ». Il ajoute que les brises océaniques toute l’année aident à maintenir les températures modérées en été et en hiver et que les condos sont « situés à proximité de certains des meilleurs magasins que Miami a à offrir ainsi que de la célèbre vie nocturne de Miami ».

Contribuer : The Associated Press.