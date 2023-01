Surfshark fait enfin un audit sans journaux – et réussit

Fin 2022, Surfshark a finalement fait ce que nous attendions depuis des années : il a invité des auditeurs à évaluer sa politique de non-journalisation.

Bien qu’il ait déjà commandé des audits, ceux-ci ont couvert d’autres aspects de son service, par exemple si ses applications contenaient des logiciels malveillants ou son infrastructure générale.

Cependant, cette fois, c’est le Un gros en ce qui concerne ses utilisateurs. C’est très bien pour n’importe quel service VPN de dire qu’il n’enregistre aucune donnée : c’est facile. C’en est une autre de le prouver et, jusqu’à présent, c’était l’une des grosses cases que Surfshark ne pouvait pas cocher.

Mais en décembre 2022, la société a donné à Deloitte l’accès à tout le nécessaire pour confirmer qu’elle fait tout ce qu’elle déclare dans sa politique de non-journalisation.

Et confirmez qu’il l’a fait, en concluant “Sur la base des procédures effectuées et des preuves obtenues, à notre avis, la configuration des systèmes informatiques et la gestion des opérations informatiques de support sont correctement préparées, à tous égards importants, conformément à la description de Surfshark de son non -politique des journaux. »

Cette décision intervient quinze jours seulement après que la société sœur NordVPN a annoncé les résultats de son troisième audit sans journaux, également réalisé par Deloitte.

C’est une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs existants de Surfshark, mais aussi pour tous ceux qui envisagent s’inscrire à Surfshark mais n’était auparavant pas disposé à s’engager sans cette sorte d’assurance qu’il ne conserve vraiment aucune donnée sur la façon dont vous utilisez son service.

Il est important de comprendre qu’il existe différents types de journaux et que les VPN ne s’aident pas vraiment en n’expliquant pas clairement ce que signifie vraiment “pas de journaux”.

Surfshark fait du bon travail à cet égard, décrivant trois principaux types de journaux – les journaux techniques sur votre connexion, ceux liés à la personnalité de vous et de votre compte et, plus important encore, les journaux d’activité sur la façon dont vous utilisez les services.

Le site Web de Surfshark indique « En bref, Surfshark VPN ne garde aucune trace de vos allées et venues en ligne ou de vos actions. Le serveur VPN ne conserve que suffisamment de données pour maintenir votre connexion VPN, et rien n’est conservé une fois que vous avez terminé.

L’une des façons dont il s’assure que rien ne peut être enregistré est que ses serveurs fonctionnent tous en RAM et, s’ils en ont, tous les disques durs sont en lecture seule, de sorte qu’aucune donnée d’activité ne peut exister une fois que ce serveur est éteint. Et cela ne s’applique pas seulement à certains de ses serveurs, mais à tous.

Surfshark a déclaré qu’il mettrait à la disposition du public un résumé du rapport de Deloitte afin que quiconque le souhaite puisse voir la preuve qu’il respecte sa politique de non-journalisation.