Surfshark est l’un de nos services VPN préférés et propose depuis longtemps des fonctionnalités supplémentaires. HackLock était le nom d’origine de sa protection d’identité, surveillant les adresses e-mail et vous alertant si elles apparaissent sur le Web sombre ou dans des fichiers qui sont divulgués lorsque des sites Web sont piratés.

Maintenant, la société a mis à jour le service et l’a renommé Alert. Il surveillera désormais plus de 60 points de données, y compris les détails des cartes de crédit et de débit, les mots de passe, les adresses e-mail, les liens vers les réseaux sociaux, les numéros de sécurité sociale et plus encore.