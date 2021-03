Surfez. La température ne l’est pas.

C’est un vendredi matin froid à la fin janvier. La neige est tombée toute la nuit. Avec deux amis, Curtis Eichenberger et Brian McElroy, je me dirige vers le nord-ouest de la ville de Collingwood, en Ontario, aux rives du lac Huron à Bruce Country. C’est à deux heures de route, et nous espérons que la glace s’est emparée du rivage.

Nous nous garons au bout d’une route rurale et commençons la marche de 20 minutes jusqu’au rivage. Curtis et Brian sont en combinaison et vestes, portant leurs planches de surf, marchant sur un chemin forestier dans une forte tempête de neige.

Je ne peux m’empêcher de penser que c’est une expérience typiquement canadienne.