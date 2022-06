Surfer sur les plus grosses vagues du monde, sans planche de surf

Une fois que la bonne vague approche, les bodysurfeurs doivent générer le plus de vitesse possible en nageant et en battant leurs palmes, puis ils utilisent leurs bras, leur torse et leurs jambes pour contrôler la direction et la vitesse à l’intérieur de la vague. Certains bodysurfers comme Mike Stewart, l’une des rares personnes à avoir jamais surfé sur une vague au large de Teahupo’o, Tahiti – considérée comme l’une des plus meurtrières au monde – se tournent vers les phoques, les dauphins et les loutres pour savoir comment manœuvrer au mieux dans le l’eau.

Parce que les bodysurfeurs surfent la tête la première dans des vagues massives, cela peut sembler un style plus dangereux que le boardsurf, en particulier pour les surfeurs débutants, qui ont tendance à attraper les vagues dans des eaux peu profondes et peuvent ne pas savoir comment éviter de planter la tête lorsque la vague se brise. Alors que les surfeurs sont plus susceptibles de subir des lacérations après avoir été heurtés par leurs planches, les bodysurfers sont plus susceptibles d’entrer en contact avec le fond marin, ce qui peut causer des blessures dévastatrices à la colonne cervicale, a déclaré Pascal Juang, médecin urgentiste à l’hôpital Hoag de Newport Beach. Californie