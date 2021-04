Bien qu’il ne l’ait pas publié sur son site officiel, Tecno a envoyé le nouveau Camon 17 à des détaillants au Kenya. Vous ne pouvez pas encore en avoir un, mais vous pouvez le précommander – voici ce que vous obtiendrez si vous le faites.

À première vue, ce n’est pas une mise à niveau directe par rapport au Tecno 16. Pour commencer, il a un écran plus petit de 6,55 pouces, au lieu de 6,8 pouces. C’est toujours un affichage de classe 720p + (bien qu’avec un rapport d’aspect 20: 9). La caméra selfie (vivant toujours dans un trou de perforation) dispose d’un capteur 8MP (au lieu de 16MP).

Tecno Camon 17

Il dispose d’un chipset légèrement plus puissant que la génération précédente, un Helio G85. Le GPU Mali G52 MC2 fonctionne à une vitesse d’horloge plus élevée que les six cœurs de processeur A55, tandis que les deux cœurs A75 sont identiques. Vous obtenez les mêmes 4 Go de RAM, mais le double du stockage est doublé à 128 Go. En outre, celui-ci est livré avec Android 11 et HiOS 7.6 prêts à l’emploi.

En continuant, la caméra à l’arrière met désormais en vedette un module ultra grand angle 16MP. Même les Camon 16 Pro et 16 Premier n’avaient qu’un ultra large 8MP (le vanilla 16 n’en avait pas). Cependant, la caméra principale est rétrogradée à un capteur 48MP (contre 64MP sur la série 16). Un module d’assistance de 2MP complète le trio.

Le nouveau modèle a une batterie de 5000 mAh, comme avant, et nous ne voyons aucune mention de charge rapide. Comme ses frères et sœurs, il s’agit d’un téléphone à double carte SIM avec une connectivité 4G LTE.

Le Tecno Camon 17 peut être trouvé chez un détaillant en ligne au Kenya (suivez le lien Source). Le magasin a également eu la gentillesse de nous envoyer des photos pratiques du téléphone:







Photos en direct de Tecno Camon 17

Il vous en coûtera 22800 KES (210 $ / 175 €) et si vous en voulez un, vous pouvez pré-commander une unité avec un acompte de 2000 KES. À titre de comparaison, le Camon 16 coûte 19 400 KES, le 16 Pro 20 500 KES et le 16 Premier est nettement plus cher à 27 800 KES.

