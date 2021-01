Outre la Galaxy Tab S7 Lite, Samsung travaille également sur une autre tablette encore plus bas de gamme. Nous parlons de la Galaxy Tab A 8.4 (2021), le successeur de la Galaxy Tab A 8.4 (2020), sans surprise. Ce modèle a été lancé en mars de l’année dernière, alors attendez-vous à voir son successeur à peu près au même moment.

En attendant l’introduction officielle, nous pouvons maintenant admirer certains rendus très approximatifs basés sur la CAO de la prochaine tablette.

Ceux-ci révèlent des coins arrondis, des lunettes minces pour ce prix, un seul appareil photo à l’arrière et aucun bouton physique à l’avant. Il ne semble pas y avoir de capteur d’empreintes digitales nulle part, ce qui ne serait pas surprenant pour une tablette économique. Par rapport à son prédécesseur, ce n’est pas vraiment un changement, du point de vue de la conception. Espérons que les nouveautés seront logées à l’intérieur.

On dit que la Galaxy Tab A 8.4 (2021) mesure 201,9 x 125,2 x 7 mm, et ces dimensions sont étrangement similaires à celles du modèle 2020 202 x 125,2 x 7,1 mm. La prochaine tablette conserve également la prise casque 3,5 mm de son prédécesseur et le port de chargement USB-C.

