Surfaces Samsung Galaxy M54 5G sur Geekbench

Le Samsung Galaxy M54 5G vient de casser la couverture grâce à Geekbench. La liste révèle que le nom du modèle du téléphone est SM-M546B et qu’il est alimenté par un chipset Samsung s5e8835, qui est probablement l’Exynos 1380.

La liste révèle également que le Galaxy M54 5G fonctionnera sous Android 13 avec OneUI 5 et aura jusqu’à 8 Go de RAM (il est très probable qu’il y aura également une version de 6 Go).

Le chipset répertorié a un processeur quadricœur avec deux clusters – 4 cœurs fonctionnant à 2,4 GHz et 4 autres à 2,0 GHz.

La course signifie que le téléphone arrive bientôt, bien qu’il puisse arriver au début de 2023. Il devrait remplacer le Galaxy M53, sorti en avril.

