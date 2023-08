Surfaces iQOO Z8 sur AnTuTu, Dimensity 8200 confirmé

L’iQOO Z8 est apparu sur notre radar plus tôt ce mois-ci pour la première fois et nous nous attendons à ce que le combiné soit annoncé en septembre. Aujourd’hui, nous avons reçu des informations supplémentaires directement d’AnTuTu, confirmant certaines des spécifications que nous connaissions déjà et en ajoutant d’autres à la liste.







Capture d’écran du rapport AnTuTu

Comme initialement prévu, l’appareil comportera un SoC Dimensity 8200 et la liste AnTuTu révèle qu’il aura une configuration avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Android 13 avec OriginOS 3.0 en haut couvre le côté logiciel, mais une fois que le téléphone sortira de Chine, Funtouch OS prendra le relais.

Selon les rumeurs précédentes, l’appareil comportera un écran LCD IPS 120 Hz avec une résolution FHD+ et une diagonale de 6,64 pouces. Une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 120 W figurent également sur la liste des suspects, ainsi qu’une caméra selfie de 16 MP et un jeu de tir principal de 64 MP avec OIS.

