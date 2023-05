L’objet aurait plané pendant environ 10 minutes avant de disparaître

Les animateurs de podcast américains Jeremy Corbell et George Knapp ont obtenu des clips vidéo et une image fixe prétendant montrer un énorme objet volant non identifié (OVNI) qui a survolé une base militaire californienne en avril 2021 avant de disparaître rapidement de la vue des 50 Marines qui auraient été témoins de la incident.

L’objet était noir et triangulaire et avait cinq lumières rouges le long de ses bords, selon l’épisode de mardi du podcast « Weaponized ». Il a plané pendant environ 10 minutes au-dessus de Camp Wilson, la plus grande base d’entraînement du Corps des Marines des États-Unis au monde, puis a disparu sans laisser de trace après que les troupes ont commencé à tirer des fusées éclairantes dans le ciel pour illuminer l’engin présumé.

Les marines étaient « déconcerté » par l’OVNI, qui « apparu de nulle part » l’un des témoins a dit à Corbell. « Avec la photo que j’ai prise avec une forme triangulaire noire sous les lumières, ce n’est certainement pas n’importe quel type de fusée éclairante ou de ronds d’éclairage », il ajouta.

Des témoins ont évalué la taille de l’OVNI à environ l’envergure d’un bombardier furtif, ou la moitié de la longueur d’un terrain de football. Les Marines ont déclaré que peu de temps après la disparition de l’objet, des dizaines de camions militaires et d’hélicoptères se sont précipités dans la région. Les hélicoptères ont encerclé la zone désertique montagneuse autour de la base pendant plusieurs heures après l’observation. Camp Wilson est situé à environ 150 miles à l’est de Los Angeles, près de Twentynine Palms, en Californie.

L’un des témoins a émis l’hypothèse que le gouvernement recherchait l’OVNI après sa disparition. « J’essaie juste de comprendre ce que c’était », dit-il à Corbell. « Je n’ai jamais rien vu de tel. » Il a ajouté qu’après que les obus d’illumination se soient levés au-dessus de l’OVNI, « il a juste disparu, comme si tout était noir, puis des hélicoptères ont commencé à tirer un ** vers lui. »

Corbell a déclaré au journal britannique Daily Mail que l’incident n’avait pas été signalé au bureau d’enquête sur les ovnis du gouvernement américain. « Si le public veut en savoir plus sur cette rencontre UAP (phénomènes anormaux non identifiés), nous devrons encourager nos représentants à poser des questions et à faire pression pour obtenir des réponses. »

Les agences gouvernementales américaines ont enregistré une augmentation des observations d’OVNIS entre 2021 et 2022, a déclaré le Pentagone en janvier dans son rapport annuel UAP. Le Bureau américain du directeur du renseignement national (ODNI) a compilé des rapports sur 144 observations de ce type sur une période de 17 ans se terminant en mars 2021. Au cours des 17 mois suivants seulement, 366 nouveaux incidents ont été signalés, soit plus du double des 17 années total.