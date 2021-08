Surfaces d’image en direct Pure White OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 9 Pro a été lancé avec trois options de couleur, dont Morning Mist, Pine Green et Stellar Black. Une nouvelle version Pure White du OnePlus 9 Pro vient d’être photographiée et publiée sur Weibo par le COO de OnePlus Liu Fengshuo. Le modèle Pure White semble avoir une finition mate, il ne devrait donc pas laisser de traces ou de traces de doigts lors de la manipulation.

Source : Weibo

Il n’y a aucune autre confirmation qu’une telle finition de couleur deviendrait officiellement disponible auprès de OnePlus, nous devrons donc attendre que la société annonce officiellement quand (et si) un tel modèle arrivera et sur quels marchés il arrivera. Nous pensons qu’il n’arrivera peut-être qu’en Chine, tout comme le OnePlus 9 Pro atteint son cycle semestriel.

Alors que nous approchons du moment où OnePlus lancerait normalement une actualisation en demi-cycle de son téléphone phare, des rumeurs ont suggéré que OnePlus pourrait ne pas sortir un 9T ou un 9T Pro. Encore une fois, c’est selon une rumeur et la société n’a pas encore confirmé ou infirmé l’existence d’un 9T.



OnePlus 9 Pro dans Morning Mist

Le OnePlus 9 Pro a été lancé en mars en collaboration avec Hasselblad pour les améliorations de l’appareil photo. Il y a un écran LPTO de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet appareil est également alimenté par le Snapdragon 888 et est livré avec 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Il existe également une configuration à quatre caméras composée d’une caméra principale de 48 MP, d’un téléobjectif de 8 MP, d’un ultra-large de 50 MP et d’un monochrome de 2 MP.

La source • Passant par