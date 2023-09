Surfaces des boîtes de vente au détail de Google Pixel 8

La boîte de vente au détail du Google Pixel 8 arrivant le 4 octobre a fait surface, corroborant les fuites de conception précédentes puisqu’elle contient une photo de la face arrière du Pixel 8 comportant deux caméras et un flash LED.









Google Pixel 8 • Google Pixel 8 Pro

Retournez la boîte et vous voyez quelques spécifications du Pixel 8 : connectivité 5G Sub-6, écran de 6,2 pouces et stockage de 128 Go. Ce modèle de couleur particulier s’appelle Hazel, et l’étiquette révèle que la boîte sera livrée avec un câble de chargement et un Adaptateur Quick Switch. Il comprend également le code de modèle du Pixel 8 : G9BQD.









Boîte de vente au détail Google Pixel 8

La boîte de vente au détail du Google Pixel 8 ne révèle rien d’autre, mais les pages de produits récemment divulguées du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro laissent peu de place à l’imagination. Vous pouvez consulter l’image ci-dessous pour toutes les spécifications et options de couleur du duo Pixel 8.







Fuite des spécifications de Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Source