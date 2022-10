Surfaces d’accroche du Honor X40 GT

La série Honor X40 a été officiellement lancée le mois dernier, et maintenant nous avons des rapports d’un troisième téléphone rejoignant la famille – Honor X40 GT. Le nom est apparu ce week-end sur les réseaux sociaux chinois, plusieurs pronostiqueurs signalant que le téléphone sera livré avec Snapdragon 888.

Le chipset était le plus populaire parmi les produits phares du début de 2021 et apporte un puissant cœur de processeur Cortex-X1 à 2,84 GHz, trois cœurs Cortex-A78 à 2,42 GHz et les quatre unités Cortex-A55 efficaces à 1,8 GHz.

Le Honor X40 GT est considéré comme le smartphone performant de la série X de milieu de gamme et sera annoncé ce mois-ci. Cependant, l’arrivée du téléphone pourrait être éclipsée par deux autres lancements présumés – la série Honor 80 et le Magic V2 pliable.

