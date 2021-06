Surface poreuse ou composés organiques ? Des scientifiques mènent des expériences pour démystifier les plaques rouges de Pluton

Pluton, la planète naine qui habite les confins de notre système solaire, intrigue depuis longtemps la communauté scientifique. Cependant, le survol historique de New Horizons de la NASA en 2015 a tout changé, il nous a donné notre premier regard rapproché sur le système mystérieux que l’humanité pouvait voir, et ils n’ont pas été décevants.

Les visuels ont révélé le terrain époustouflant de Pluton, y compris une large bande de plaques marrons qui balaye l’équateur de la planète, la Cthulhu Macula, qui est un paysage non glacé sur un corps par ailleurs remarquablement glacé. On pensait auparavant que les régions brillantes, marron/rouge étaient causées par des molécules connues sous le nom de tholins. Ce sont des composés organiques qui pleuvent sur la surface après que les rayons cosmiques ou la lumière ultraviolette interagissent avec le méthane présent sur la surface et l’atmosphère de Pluton.

Cependant, une nouvelle étude suggère qu’il y a plus dans les dépôts de couleur marron de la planète naine que ce que l’on savait auparavant. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Icarus, les allusions aux tholins à elles seules pourraient ne pas être la seule cause des bandes rouges sur le corps céleste.

Pour approfondir l’analyse, une équipe de chercheurs dirigée par l’ingénieur en aérospatiale Marie Fayolle de l’Université de technologie de Delft aux Pays-Bas a créé des tholins dans leur laboratoire. L’accent de leur étude était de comparer la façon dont ils réfléchissent la lumière avec les observations de la planète naine et ils ont constaté que les signatures spectrales ne correspondent pas tout à fait.

L’équipe de Fayolla a recréé l’atmosphère de Pluton dans une chambre, puis l’a projetée au plasma pour simuler l’irradiation dans l’espace. Il en a résulté un nuage de gaz atmosphériques de faible densité qui a réagi avec le plasma en se condensant en particules ressemblant à de la poussière. Il a produit des tholins synthétisés, qui étaient des particules sphériques de taille submillimétrique sur lesquelles l’équipe de chercheurs pouvait éclairer pour évaluer les réflexions contre la lumière rebondissant sur Pluton, comme détecté par New Horizons.

Bien que l’expérience ne corresponde pas aux conditions observées sur Pluton, les chercheurs ont émis l’hypothèse de plusieurs causes potentielles à étudier dans de futures recherches. Parmi les résultats, ils suggèrent que le rayonnement spatial pourrait assombrir la macula de Cthulhu et modifier la façon dont il absorbe la lumière. Une autre possibilité indique que la texture de la surface de Pluton est plus poreuse que prévu. Une troisième possibilité peut être due à la faible gravité de la planète, car elle peut créer une fine couche de tholins, résultant en une croûte poreuse et pelucheuse.

« D’après les spectres de réflectance reconstruits et la comparaison directe avec les données de New Horizons, il est démontré que certains de ces tholins reproduisent raisonnablement le niveau photométrique (c’est-à-dire le continuum de réflectance) dans le proche infrarouge », a ajouté le journal/le rapport citant la nouvelle étude des chercheurs.

Davantage de recherches et d’expériences sont nécessaires pour déterminer la cause exacte des plaines rouges de Pluton, tandis que l’équipe prévoit de futures expériences pour mieux comprendre comment la surface de la planète interagit avec son atmosphère.

