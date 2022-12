Surface Lenovo K14 et K14 Note sur Google Play Console

Deux téléphones Lenovo ont fait surface sur la console Google Play – les Lenovo K14 et K14 Note. Vous ne connaissez peut-être pas la série K car elle se concentre sur le bas de gamme dans certaines régions. Et ils n’utilisent pas de matériel unique, ce sont plutôt des téléphones Motorola rebadgés.

Par exemple, le Lenovo K13 s’est avéré être une variante Moto E7i Power. Le Lenovo K13 Note était un Moto G10 rebadgé. Dans cet esprit, examinons ce que dit le GPC à propos des téléphones K14.













Images GPC : Lenovo K14 et K14 Note • Images officielles : Moto E20 et Moto G31

Le Lenovo K14 utilise un chipset Unisoc T606 avec 2 Go de RAM, dispose d’un écran de 720 x 1 600 pixels et exécute Android 11. Ces spécifications et l’image incluse indiquent qu’il s’agit d’une version du Moto E20. Cela signifierait un écran de 6,5 pouces, des caméras arrière de 13 + 2 MP, un selfie à encoche de 5 MP et une batterie de 4 000 mAh avec une charge de 10 W.

Le Lenovo K14 Note monte sur le segment milieu de gamme avec un MediaTek MT6769. Il peut s’agir d’un Helio G80 ou d’un G85. Il dispose de 4 Go de RAM, d’un écran de 1 080 x 2 400 pixels et fonctionne également sous Android 11.









Détails de la console Google Play : Lenovo K14 • Remarque Lenovo K14

En branchant ces spécifications dans notre outil de recherche de téléphone, nous obtenons le Moto G31 et le Moto G41. Elles sont presque identique économisez pour l’appareil photo et la charge (50MP sans OIS contre 48MP OIS et 10W contre 30W). Nous penchons pour que ce soit le G31 car la série K a tendance à être bas de gamme. Le Moto G Stylus (2022) correspond également aux spécifications, mais malgré son nom, les téléphones « Note » ne sont pas livrés avec un stylet.

Quoi qu’il en soit, le Moto G31 dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces, de caméras principales 50MP, ultra larges 8MP et macro 2MP, ainsi que d’une caméra selfie 13MP à l’intérieur d’un trou de perforation, ainsi que d’une batterie de 5 000 mAh.

En mars, le Lenovo K14 Plus est sorti, c’est-à-dire une version du Moto E40. Quant à la vanille K14 Note et K14, leurs prédécesseurs sont sortis respectivement en juin et mars, ils sont donc en retard. C’est-à-dire que nous nous attendons à un lancement silencieux bientôt avec une disponibilité limitée.

