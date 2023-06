Surface globale Oppo Reno10 et Reno10 Pro sur Geekbench

Oppo a lancé son trio Reno10 en Chine le mois dernier, mais il se prépare maintenant à lancer les variantes internationales avec des spécifications légèrement modifiées. Les variantes globales du Reno10 et du Reno10Pro sont maintenant apparues sur Geekbench, nous donnant une indication claire de ce à quoi s’attendre.













Global Oppo Reno10 Pro (images divulguées)

Oppo Reno10 (CPH-2531) dispose d’un chipset MediaTek Dimensity 7050 avec 8 Go de RAM. Pour référence, la version chinoise du Reno10 est équipée d’un SoC Qualcomm Snapdragon 778G. L’international Reno10 a géré 956 points monocœur et 2 340 points multicœur. L’appareil démarre également Android 13, probablement avec ColorOS 13.1 en plus.







Carte de pointage Oppo Reno10 (CPH-2531) Geekbench

Le global Oppo Reno10 Pro (CPH2525) est équipé d’un chipset Snapdragon 778G avec 12 Go de RAM. Il a géré 1 025 points monocœur et 2 696 sorties multicœur. L’appareil démarre également Android 13, probablement avec ColorOS 13.1 en plus.







Carte de score Oppo Reno10 Pro (CPH2525) Geekbench

Sur la base d’une fuite de spécifications détaillées du début du mois, le Reno10 mondial comportera un écran incurvé FHD + AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’arrière abritera le même appareil photo principal de 50 MP (capteur 1/1,56″, 1,0 µm) avec un objectif f/1,8 et OIS, ainsi qu’un téléobjectif/portrait de 32 MP (zoom optique 2x) et un module ultra large de 8 MP.

Le Reno10 Pro mondial devrait également conserver la batterie de 4 600 mAh mais avec une charge de 80 W au lieu de 100 W sur le modèle chinois. Un domaine dans lequel le prochain Reno10 Pro aura un avantage sur son homologue chinois est la protection contre les infiltrations grâce à son indice IP54.

Source 1 • Source 2