Surface des spécifications du Samsung Galaxy A55, susceptible d’utiliser le SoC Exynos 1480

Les informations sur l’un des modèles milieu de gamme les plus attendus de Samsung, le Galaxy A55, sont assez rares, donc GalaxyClub Les découvertes les plus récentes constituent une bonne base pour les rumeurs à venir. Après tout, si Samsung respecte son calendrier, l’A55 devrait arriver vers mars de l’année prochaine. Des sources proches de la publication ont découvert les spécifications du SoC et de l’appareil photo principal du combiné.

Il semblerait que Samsung effectue un test interne du Galaxy A55 avec un SoC portant un numéro de modèle S5E8845, que nous pensons être la puce Exynos 1480, encore inopinée. C’est parce que les Exynos 1380 et 1280 portent des numéros de modèle S5E8835 et S5E8825, respectivement. Et ces chipsets alimentent les Galaxy A54 et A53.

Ce qui est intéressant à propos du prochain SoC Exynos 1480, c’est qu’il pourrait proposer un GPU AMD. Une rumeur datant du début du mois suggère que Samsung travaille en étroite collaboration avec AMD pour fournir des graphiques AMD permettant d’améliorer les performances de traitement d’image et les tâches liées à l’IA. Ce rapport n’est cependant toujours pas confirmé.

Enfin, la fuite indique qu’il n’y a aucun changement dans le département appareil photo et que le Galaxy A55 devrait arriver avec le même appareil photo principal de 50 MP que son prédécesseur.

Source (en néerlandais)