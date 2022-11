Surface des spécifications détaillées du Motorola Moto Edge X40 grâce à la certification TENAA

Le Moto Edge X40 a fait son apparition sur le site Web chinois de certification TENAA il y a quelques jours. La liste ne contenait que quelques clichés et des spécifications limitées. Maintenant, TENAA l’a mis à jour pour inclure la plupart des détails du téléphone.

Le combiné fonctionnera sur le chipset SoC Snapdragon 8 Gen 2 et offrira un écran OLED légèrement incurvé de 144 Hz de 6,67 pouces. Les options de mémoire vont de 8 Go à 18 Go tandis que les variantes de stockage commencent à 128 Go et vont jusqu’à 512 Go.











Motorola XT2301-5, probablement le Moto X40 (et plus tard le Edge 40 Pro)

Nous attendons trois caméras à l’arrière – une principale de 50MP, une ultra large de 50MP et un téléobjectif de 12MP. L’année dernière, le X30 Pro avait un téléobjectif 12MP avec zoom optique 2x, il est donc probable que le X40 vanilla en héritera.

L’ensemble du système est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui prend en charge une charge de 68 W et, comme prévu, la série X40 sera lancée avec Android 13 préinstallé.

Les spécifications sont en outre confirmées par une autre plate-forme de certification chinoise car l’appareil répertorié a un numéro de modèle XT2301-5.

Pour l’instant, nous n’avons aucune information solide sur le moment où attendre la nouvelle famille Moto X40, mais étant donné la fréquence des fuites, cela pourrait être plus tôt que prévu. Pour le contexte, le Moto Edge X30 est sorti en décembre 2021.

