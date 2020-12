Nous savons depuis un moment que, contrairement à Apple et à son AirTag, Samsung travaille sur un traqueur d’objets intelligents, baptisé Galaxy Start Tag. Les informations sur le EI-T5300, comme son modèle officiel, ont afflué au cours des dernières semaines, mais principalement de manière fragmentée et se sont naturellement enterrées par des nouvelles plus intéressantes, comme les fuites du Galaxy S21.

Nous avons fouillé et réussi à rassembler une image beaucoup plus complète à partir de diverses sources. L’autorité de certification sud-coréenne a en fait un schéma complet de l’EI-T5300, entre autres. Le Galaxy Smart Tag semble être un appareil mince, alimenté par un pile bouton 3 V CR2032 remplaçable. Selon la propre description de Samsung, il s’agit d’un: «Smart Tag qui a un bouton pour trouver le téléphone et bruyant.». La traduction grossière mise à part, cela peint une image très familière de type «Tile».







Détails du Galaxy Smart Tag

Nous savons déjà que le Galaxy Smart Tag sera compatible avec la récente fonctionnalité SmartThings Find de l’entreprise. La vraie question à ce sujet était principalement de savoir comment le suivi, le positionnement et le reporting seraient réalisés. Pour autant que nous ayons réussi à rassembler, le EI-T5300 n’a été certifié que comme Bluetooth LE appareil, ce qui signifie que certaines des fonctionnalités les plus avancées spéculées précédemment, comme UWB, LTE et / ou GPS, sont peu susceptibles de faire leur apparition.

Ce n’est pas tout à fait une mauvaise chose, cependant, puisque le Galaxy Smart Tag est certifié pour Bluetooth 5.1 – une mise à jour de la technologie de communication familière qui comprend spécifiquement la fonctionnalité de direction du signal et est destinée à alimenter la navigation intérieure et les balises de suivi. En tant que tel, il est exploité exactement comme prévu par Samsung et devrait être capable de fournir une expérience de positionnement distinctement «nouvelle génération» jusqu’à 400 m en intérieur et 1000 m en extérieur, tout en consommant une puissance minimale.









L’un des documents mis au jour note également deux options de couleur pour le Samsung Galaxy Smart Tag – noir et gruau. En ce qui concerne les prix et la disponibilité, des sources de l’industrie ont suggéré un PDSF d’environ 15 à 20 EUR. Nous prévoyons actuellement que le Galaxy Smart Tag apparaîtra aux côtés de la famille de smartphones Galaxy S21 le 14 janvier et devrait bientôt atterrir sur les tablettes des magasins.

