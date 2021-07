Surface des détails du S Pen Pro, y compris les prix

Un tweet récent a révélé des détails épicés autour du prochain S Pen Pro – le stylet de Samsung qui peut être utilisé avec le prochain Galaxy Z Fold3. Fait intéressant, la publication est passée inaperçue pendant des jours, mais elle provient d’une source assez fiable.

Le stylet actif aurait une pointe fine de 0,7 mm qui ne devrait pas endommager l’écran pliable du combiné, prend en charge 4096 niveaux de pression et se charge via USB-C, ce qui est assez inattendu. Bien entendu, le S Pen Pro sera vendu séparément et se fixera magnétiquement sur des étuis compatibles. Le message se termine par un prix estimé à 70 £ au Royaume-Uni.

À titre de comparaison, le S Pen standard coûte actuellement environ 35 £ et a la même pointe de 0,7 mm et reconnaît 4096 niveaux de pression. Nous sommes également à peu près sûrs que le nouveau S Pen Pro offre une connectivité Bluetooth pour les fonctions et les gestes de la télécommande, mais on ne sait toujours pas exactement ce qui rend le nouveau stylet « Pro » à part le fait qu’il ne blessera pas l’écran du Z Fold3.

