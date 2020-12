Avez-vous déjà entendu parler d’un Pixel XE? Ne vous inquiétez pas, nous ne l’avons pas fait non plus, ce qui en plus de sa source non confirmée rend cette fuite très suspecte. Pourtant, les pixels ont fui des mois complets avant la sortie, il est donc possible que quelqu’un ait mis la main sur un échantillon d’ingénierie précoce.

Les photos en direct du Pixel XE ne révèlent pas grand-chose sauf qu’il dispose de NFC et de deux emplacements pour carte SIM. Si nous pouvons en juger d’après les gros plans boueux, l’appareil arborera probablement un écran avec des cadres latéraux plutôt épais et un trou de perforation centré pour la caméra frontale. Le reste est encore un mystère.







Images en direct alléguées de Google Pixel XE

Nous ne retiendrions pas notre souffle sur la sortie prochaine de ce téléphone par Google, car les Pixel 5 et 4a 5G ont fait leurs débuts il y a à peine quelques mois, il faudra donc un certain temps avant que d’autres téléphones Google n’arrivent. En attendant, nous serons à l’affût de plus de preuves confirmant que c’est bien le XE ou que tout cela est fabriqué.







Images en direct alléguées de Google Pixel XE

La source