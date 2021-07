Surface de nommage et de spécifications clés d’iQOO 8

Hier, nous avons eu des nouvelles du prochain produit phare iQOO 8 qui fera probablement ses débuts en tant que premier téléphone Snapdragon 888 Plus le 4 août. Maintenant, nous obtenons plus de confirmations sur le nom de l’appareil ainsi que certaines de ses spécifications clés grâce à plusieurs conseils de la Chine.





Affiche iQOO 8

pronostiqueur noté @PourquoiLab a partagé une image d’une affiche iQOO 8 avec la marque FlashCharge. Dans les actualités liées DigitalChatStation a également confirmé le nom du prochain téléphone et le numéro de modèle V2141A. Le pronostiqueur a également partagé certaines spécifications clés directement à partir de la section À propos du téléphone.







iQOO 8 à propos de la section et des spécifications

Nous pouvons voir qu’il est en effet alimenté par le Snapdragon 888 Plus associé à 16 Go de RAM (dont 4 Go virtuels) ainsi qu’à 256 Go de stockage. Le téléphone démarre Android 11 avec OriginOS 1.0 sur le dessus. L’appareil serait également doté d’un écran 1440p et d’un taux de rafraîchissement élevé.





Liste iQOO 8 sur MIIT

De plus, le même téléphone V2141A que l’on pense être l’iQOO 8 est passé par la base de données chinoise MIIT, révélant sa liste de bandes GSM prises en charge et pas beaucoup plus. Nous nous assurerons de rester à jour et de faire rapport sur toute nouvelle découverte de l’iQOO 8.

