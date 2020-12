Le breakdance, le surf, le skateboard et l’escalade sportive ont remporté une place aux Jeux olympiques de Paris 2024 lorsque le Comité international olympique a approuvé leur inclusion lundi, a déclaré le président du CIO, Thomas Bach.

Le comité d’organisation de Paris 2024 avait proposé les quatre sports à inclure l’année dernière et attendait un examen final par le conseil d’administration du CIO.

Le surf, l’escalade et le skate font déjà partie des Jeux olympiques de Tokyo 2020, ayant été introduits avec le karaté par les hôtes japonais.

Les organisateurs des Paris Games ont déclaré vouloir créer un programme d’actualité et qui attirera un public nouveau et plus jeune.

En vertu des nouvelles règles du CIO introduites pour la première fois pour les Jeux de Tokyo, les villes hôtes olympiques peuvent sélectionner et proposer des sports à inclure dans ces Jeux s’ils sont populaires dans ce pays et contribuent à l’attrait des Jeux.

Le CIO souhaite désespérément actualiser le programme sportif des Jeux pour qu’il reste pertinent pour les sponsors, les diffuseurs et les jeunes fans.