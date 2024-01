Surf à Tahiti, football à Marseille : comment voir les JO 2024 sans aller à Paris

À cela s’ajoute le défi de trouver un logement disponible et à un prix raisonnable dans la capitale. Même la location d’un appartement via Airbnb, partenaire officiel des Jeux olympiques, risque de coûter cher, car les prix dans la région parisienne ont déjà augmenté de 300 pour cent.

Le réseau de transports en commun parisien va être mis à rude épreuve par l’afflux de personnes pour les Jeux. Photo : AFP

Bonne nouvelle cependant : il est tout à fait possible de participer aux JO sans mettre les pieds à Paris. En dehors de la ville hôte, 11 sites dans d’autres destinations françaises et territoires d’outre-mer accueilleront des tournois complets, des qualifications et des finales. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des événements à assister et où séjourner en cours de route.

Versailles

Il se trouve peut-être à moins d’une heure de train de Paris, mais le parc royal du château de Versailles semblera néanmoins éloigné du cœur de l’action des Jeux olympiques. Ici, l’esplanade de l’Etoile Royale – située au cœur des jardins du palais – servira de décor à plusieurs disciplines, dont les compétitions équestres et la plupart du pentathlon moderne. (La ronde d’escrime se déroulera à la Paris Arena Nord, en Seine Saint-Denis.)

Les chevaux occuperont une place importante dans tout voyage ici cet été, que vous ayez ou non un billet pour des événements connexes. A l’intérieur du château, par exemple, une exposition spéciale intitulée « Cheval en Majesté » présentera 300 œuvres consacrées au rôle du cheval dans la civilisation européenne. Et parmi plusieurs nouvelles visites guidées destinées à mettre en valeur les liens entre l’art et le sport, l’une se concentrera sur les créatures équines, tandis qu’une autre s’intéressera à l’athlétisme des dieux et des héros.

Les portes dorées du château de Versailles pourraient accueillir encore plus de touristes en août. Photo : AFP

Pour marquer la grande occasion des Jeux olympiques d’été, plusieurs projets de restauration sur le domaine de Versailles seront achevés d’ici le printemps, notamment la fontaine d’Apollon, la merveille architecturale dorée du XVIIe siècle située entre le Grand Canal et la Grande Pelouse.

Où rester: Le Grand Contrôle, le premier hôtel aux portes de Versailles, est de loin le lieu de séjour le plus central et le plus luxueux, mais les tarifs – à partir d’environ 3 500 € (3 800 $ US) la nuit en juillet – sont un investissement. cela n’en vaut la peine que si vous passez votre temps sur des terrains spectaculaires.

Si vous préférez être dans les tribunes lors d’événements sportifs, pensez au Waldorf Astoria Versailles-Trianon Palace, situé au bord des jardins du château de Versailles.

Bordeaux

Cette ville élégante au bord de la Garonne, à deux heures au sud-ouest de Paris en train à grande vitesse, est plus connue pour la région viticole qui l’entoure que pour la transformation urbaine exceptionnelle qu’elle a connue au cours des 15 dernières années. Ce dernier résultat est dû aux projets de rénovation phares du maire de l’époque, Alain Juppé, qui ont ajouté des tramways et élargi l’accès des piétons au centre-ville historique récemment nettoyé.

Pour les Jeux olympiques d’été, Bordeaux accueillera sept matches des tournois de football masculin et féminin, dont les quarts de finale, au Stade de Bordeaux, au nord de la ville. C’est le moment opportun pour redécouvrir Bordeaux et sa Cité du Vin, un musée moderne consacré à l’histoire et à la culture du vin ouvert en 2016, ainsi que la scène en plein essor des vins naturels et des cocktails artisanaux de la ville, qui est à son meilleur. dans des bars comme Symbiose et Soif.

Où rester: Pour un endroit central, l’InterContinental Bordeaux – Le Grand Hôtel est difficile à battre. Le Grand Hôtel domine depuis 200 ans la place de la Comédie, au cœur de la ville. Il abrite désormais le restaurant deux étoiles Michelin Le Pressoir d’Argent de Gordon Ramsay et un spa Guerlain.

À 30 minutes en voiture de la ville, vous serez aux Sources de Caudalie, un séjour beaucoup plus relaxant ; émanation de la marque de beauté Caudalie, son spa est connu pour ses soins spa de « vinothérapie » (ou inspirés du vin).

Marseille

En plus de servir de point de départ au parcours du relais de la flamme olympique, la deuxième plus grande ville de France accueillera des compétitions de football et de voile : ses vents constants et son ensoleillement rendent le centre côtier idéal pour les régates.

Attendez-vous à ce que celles-ci se déroulent au port de plaisance du Roucas-Blanc, situé entre le centre-ville et le village de pêcheurs des Goudes, en bordure du parc national des Calanques. Les matchs de football, quant à eux, auront lieu au Stade Vélodrome ; c’est le deuxième plus grand stade de France (avec une capacité de 67 394 places) et abrite l’équipe légendaire de la ville, l’Olympique de Marseille.

Le Vieux-Port de Marseille est déjà une attraction mais accueillera également des événements olympiques. Photo : AFP

Au-delà du sport, les visiteurs découvriront que la ville est en plein essor depuis la pandémie, avec de nouveaux projets de chefs, d’artistes et d’entrepreneurs parisiens qui se sont installés dans le sud pour créer de nouvelles opportunités. Cela n’a jamais été une période aussi excitante pour visiter (et manger) à Marseille.

Où rester: Certaines des meilleures propriétés de Marseille ont très peu de chambres, cela vaut donc la peine de réserver maintenant. Les Bords de Mer disposent de 19 chambres et se trouvent directement sur la Corniche (un tronçon de 3 miles le long du front de mer), surplombant la plage catalane. Près des Goudes se trouve le Tuba Club, une petite maison d’hôtes au thème nautique située dans une ancienne école de plongée libre.

Et à proximité du Vieux Port, au centre-ville (et avec plus d’hébergements), se trouve le New Hôtel Le Quai, doté de 48 chambres spacieuses.

Lille, Lyon et Nantes

Non seulement ces trois villes secondaires sont faciles d’accès en train depuis Paris, mais elles accueillent chacune des événements – football à Lyon et Nantes, et handball et basket-ball juste à l’extérieur du centre de Lille – et sont susceptibles de voir des foules moins nombreuses. Cela signifie plus d’opportunités d’explorer dans les moments où vous ne regarderez pas les compétitions.

Lyon est déjà une ville française assez connue – la troisième plus grande du pays – avec plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et une riche tradition culinaire qui prend vie dans la Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon. Ce musée gastronomique se trouve sur les rives du Rhône à l’Hôtel-Dieu, un ancien hôpital magnifiquement restauré qui abrite des boutiques, des restaurants, des épiceries fines et un hôtel InterContinental cinq étoiles.

Lille et Nantes sont des destinations moins traditionnelles mais tout aussi attractives. La première est une charmante ville du nord située à la frontière franco-belge, connue pour ses influences flamandes, tandis que la seconde est l’un des pôles les plus verts et à la croissance la plus rapide de France, avec une scène culinaire florissante et un festival annuel de culture et d’art, Voyage à Nantes, qui parcourt chaque été la ville.

Où rester: A Lyon, avec sa vue sur le fleuve, l’InterContinental Lyon Hôtel Dieu est l’option la plus spacieuse. Légèrement à l’écart des circuits touristiques mais toujours dans le Vieux Lille, le Clarance est une propriété de charme cinq étoiles avec un chef étoilé au Michelin et de superbes ossements du XVIIIe siècle.

Et à Nantes, le Radisson Blu quatre étoiles vous maintient au centre de tout, tandis que le Château de Maubreuil, qui fait partie de la collection Relais & Châteaux, se trouve juste au-delà des limites de la ville.

Tahiti

Si vous recherchez un type d’escapade française très différent pendant les Jeux olympiques d’été, dirigez-vous vers Tahiti Iti, une petite péninsule sur la côte sud-ouest de l’île polynésienne française de Tahiti.

La tour des juges de l’épreuve test de surf des Jeux olympiques de 2024 est visible sur la plage de Teahupo’o. Photo : AP

Teahupo’o, un petit village, et ses vagues légendaires – considérées comme parmi les plus difficiles et les plus dangereuses au monde – se prêtent parfaitement aux compétitions de shortboard masculin et féminin. Il y aura une zone d’observation pour 600 personnes debout, mais sinon, la plage de sable noir de Papara, à 45 minutes de Teahupo’o, fera office de fan zone équipée d’écrans pour suivre l’action sur les vagues.

Où rester: Vous pouvez vraiment y aller aussi modestement ou aussi luxueusement que vous le souhaitez : Tahiti regorge de bungalows, de maisons d’hôtes, de villas de luxe et de complexes hôteliers entiers en bord de mer. Mais hormis les trois bungalows du Vanira Lodge, la plupart ne seront pas situés à Tahiti Iti : il n’y a pas d’hôtels là-bas, et aucun ne sera construit pour les Jeux. À 25 minutes en voiture de Teahupo’o à Afaahiti se trouve la Villa Mitirapa, un ensemble de villas offrant une vue sur le lagon et beaucoup d’intimité.

Pour des séjours plus longs et plus luxueux, vous devrez réserver dans la capitale Papeete, à environ 90 minutes en voiture, où vous trouverez Hilton et d’autres complexes hôteliers de renom parmi les options.