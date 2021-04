Le concours IPL 2021 de mercredi a vu plus de 400 points marqués entre Chennai Super Kings et Kolkata Knight Riders. 220 d’entre eux venaient du camp CSK qui ont battu le premier au stade Wankhede. Heureusement pour les hommes des Dhoni, CSK a survécu aux frayeurs d’Andre Russell, Pat Cummins et Dinesh Karthik pour battre Kolkata Knight Riders de 18 points dans un incroyable jeu de balançoire qui a vu KKR franchir la barre des 200. CSK avait affiché 220 pour 3 et avait KKR chancelant à 31 pour 5 avant que Russell (54 sur 22), Cummins (66 sur 34) et Karthik (40 sur 24) se soient battus pour rapprocher KKR. Cependant, le 4 pour 29 de Deepak Chahar au sommet avait fait suffisamment de dégâts pour que CSK puisse conserver une autre victoire cruciale.

Avec autant de drames sur le terrain, il y a eu cependant un moment de joie pour les fans de l’IPL à voir et à apprécier avant le concours de rongement des ongles de mercredi.

Dans une vidéo partagée par un utilisateur sur le site de micro-blogging Twitter, on peut voir Suresh Raina du CSK approcher le joueur de KKR et vétéran du spinner Harbhajan Singh et toucher les pieds de ce dernier par respect.

Harbhajan, clairement surpris par le geste de Raina, a serré dans ses bras son ancien coéquipier de la Coupe du monde 2011 alors que les hôtes de l’émission d’avant-match ont plaisanté en disant: «C’est l’amour entre eux, ils ont joué ensemble pendant de nombreuses années, ont remporté la Coupe du monde, là est un respect mutuel et un rapport de plusieurs années.

Pendant ce temps, avec cette victoire fulgurante, CSK s’est hissé en tête du classement, après avoir remporté trois matchs en quatre matchs. Plus tôt, les 95 invaincus de Faf du Plessis (sur 60 balles) et son partenariat de 115 manches avec Ruturaj Gaikwad (64 sur 42 balles) ont propulsé Chennai Super Kings (CSK) à 220/3.

Le capitaine des Chennai Super Kings, MS Dhoni, a plaisanté en disant qu’il était facile pour lui de rester calme dans les moments tendus, car le concours se déroulait entre le quilleur et le batteur.

«C’est assez facile de rester calme dans un match comme celui-ci. Du 15 au 16, le concours était entre le quilleur rapide et le batteur. Vous ne pouvez pas en faire trop. Impossible de mettre un champ différent. Il s’agit de vous contre moi (batteur contre quilleur) », a déclaré Dhoni lors de la présentation d’après-match.

«L’équipe qui a gagné est peut-être une équipe qui a légèrement mieux exécuté. Mais s’ils avaient eu plus de guichets, cela aurait pu être différent. On ne sait jamais s’ils ont joué les 20 overs.

