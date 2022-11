Surender, Pardeep Star alors que UP Yoddhas bat les Haryana Steelers de manière exhaustive

Surender Gill a joué alors que UP Yoddhas a infligé aux Haryana Steelers leur troisième défaite consécutive dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League alors qu’ils ont enregistré une victoire complète 40-34 au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Balewadi vendredi.

Pour les Yoddhas, Pardeep Narwal a également marqué huit points cruciaux.

Pardeep a commencé le match avec un point de raid pour UP Yoddhas. Mais Manjeet a gagné deux points bonus et Meetu a gagné un point de raid pour mettre les Steelers en tête. Juste au moment où il semblait que Haryana pourrait prendre le contrôle du match, Rohit Tomar a gagné deux points de raid rapides pour réduire l’écart entre les deux équipes. Une minute plus tard, Surender Gill a remporté un Super Raid et UP Yoddhas a infligé un All-Out pour prendre la tête.

Jaideep a ramené les Steelers dans la compétition en obtenant deux points de tacle rapides, envoyant à la fois Rohit Tomar et le dangereux Pardeep Narwal sur le banc. Mais Nitesh Kumar a fait tomber Meetu avec un Super Tackle pour s’assurer que UP reste en tête. Surender a remporté un Super Raid de trois points à la fin de la première mi-temps alors que Yoddhas menait à la mi-temps à 20-12.

La seconde mi-temps a commencé avec K. Prapanjan gagnant un point de raid rapide pour raviver les espoirs des Steelers. De l’autre côté, Mohit et Jaideep ont continué à gagner des points de tacle rapides alors que les Steelers infligeaient un All-Out à Yoddhas pour déclencher un retour sensationnel.

Manjeet a poursuivi son bon spectacle dans la nuit en remportant un super raid de deux points pour égaliser à nouveau le score et mettre la pression sur l’adversaire, puis il a attaqué Pardeep pour mettre les Steelers en tête.

Surender a remporté un autre Super Raid pour aider UP à reprendre son avance. Une minute plus tard, Meetu a été rattrapé par Rohit et Yoddhas a repris le contrôle. UP Yoddhas a infligé un autre All-Out aux Haryana Steelers alors qu’ils prenaient une avance de 7 points avec moins de 5 minutes à jouer dans le match. Pardeep a remporté un Super Raid tardif qui a scellé l’accord pour les Yoddhas.

