Surender Gill permet aux Yoddhas de remporter une grande victoire sur les Titans Telugu

Les raids inspirés de Surender Gill ont aidé les UP Yoddhas à remporter une victoire 41-30 sur les Telugu Titans lors du deuxième match de la journée de la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Balewadi ici samedi.

Gill (13 points) a été la vedette incontestée de la journée, tandis que l’effort phénoménal de Siddharth Desai (11 points) s’est soldé par une défaite.

Même si les Titans, sous pression et en manque de confiance, sont coincés en bas de tableau, les premières étapes de ce match-up ont défié les pronostics. Les Titans ont égalé le raid pour raid des Yoddhas, et sans aucun tir de défense – il a fallu près de 10 minutes pour le premier point de tacle – le match semblait être une rencontre à haut score.

L’impasse a été brisée par Surender Gill, dont le SUPER RAID a rattrapé Vishal Bhardwaj, Parvesh Bhainswal, Mohsen Maghsoudlou et Ankit ne laissant que deux Titans sur le tapis. Le premier All-Out du match a dûment suivi alors que les Yoddhas prenaient une avance complète de 18-11.

Avec le mors fermement entre les dents, ils n’ont jamais lâché prise et Gill en particulier a été superbe, marquant 9 points en première mi-temps elle-même. Les Yoddhas sont entrés dans la pause en menant 21-15.

Au début de la seconde mi-temps, les Titans ont effectué un retour de manière consolidée, comme ils ne l’avaient pas fait avant cette saison. Lentement, ils ont réduit l’avance à un, et avec un seul joueur de Yoddha sur le tapis, un All-Out se profilait. Cependant, le jeune raider des Yoddhas, Mahipal, avait d’autres idées, son Super Raid non seulement pour reprendre la tête, mais aussi pour aider son équipe à récupérer et à empêcher les Titans de prendre la tête.

À partir de là, les Yoddhas ont pris le contrôle et ont lentement épuisé à nouveau la confiance retrouvée des Titans.

Ils ont infligé un deuxième All-Out avec sept minutes à jouer pour prendre une avance de 12 points à 36-24. Ils ont prolongé leur avance dans les derniers instants, condamnant les Titans à leur dixième défaite consécutive – la pire série conjointe de l’histoire de la ligue.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici