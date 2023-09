Surembauché pour entraîner le basket-ball féminin de Central | Actualités, Sports, Emplois

Par Michael Boytim

ROARING SPRING – Central a embauché Blake Over, diplômé de Northern Bedford, pour être son prochain entraîneur de basket-ball féminin au lycée lundi soir.

Over a servi comme assistante sous Courteney Lingafelt la saison dernière, mais Lingafelt a informé l’école qu’elle démissionnait en août après avoir entraîné l’équipe dans la Ligue d’été régionale du YMCA de Blair.

« Nous sommes très optimistes quant à sa reprise du programme de basket-ball féminin », a déclaré la directrice sportive centrale, Stacy Kuster. « Malheureusement, ce programme a été suivi par plusieurs entraîneurs au cours de mon mandat en tant qu’AD, et nous espérons y trouver quelqu’un de manière constante. Nous devons une certaine stabilité aux filles.

Over, professeur de biologie à Central, a été embauché avec un salaire de 4 459 $.

« J’ai fait la connaissance des filles l’année dernière », a déclaré Over. « J’ai appris dans quoi ils sont bons, ce qu’ils ne sont pas, ce qu’ils aiment faire et leurs styles de jeu. J’ai construit une relation avec eux. J’en enseigne également certains, donc je les connais bien. Je pense que l’année dernière, en tant qu’assistant, j’ai pu regarder et observer. Cela m’a préparé à intervenir et à occuper ce poste.

Il a également concouru en athlétisme à Saint Francis et est l’actuel entraîneur de l’équipe d’athlétisme des Scarlet Dragons.

« Blake a fait des choses fantastiques », a déclaré Kuster. « Il a transformé notre programme d’athlétisme. Nous sommes passés d’emmener un ou deux enfants à la compétition d’État à remplir trois camionnettes l’année dernière avec des qualifications. Il a fait d’énormes progrès avec ce programme et nous espérons qu’il pourra faire la même chose avec notre programme de basket-ball féminin.

Les Lady Dragons n’avaient qu’une fiche de 5-17 l’année dernière et de 4-18 l’année précédente.

Over espère renverser la situation, tout comme il l’a fait pour le programme d’athlétisme.

« C’est définitivement l’objectif », a déclaré Over. « Je ne veux jamais faire les choses à moitié. Dès que j’ai découvert que le poste était ouvert, avant même d’être interviewé, j’ai fait des recherches sur les pièces que nous devrions faire et je me suis plongé dedans pour pouvoir entrer tout de suite et travailler dur. Ils ont eu quelques années difficiles et l’objectif est de changer les choses.

En plus d’embaucher Over, le conseil d’administration a également voté pour parrainer un programme de lutte pour filles. La lutte féminine entamera sa première saison officielle dans la PIAA cet hiver.

