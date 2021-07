Surekha Sikri était définitivement la plus jeune de cœur sur les tournages de Badhaai Ho : Gajraj Rao | Nouvelles des gens

Gajraj Rao, qui a joué le fils de Surekha Sikri dans le tube de Bollywood 2018 « Badhaai Ho », a rendu hommage au défunt acteur, décédé vendredi à l’âge de 75 ans des suites d’un arrêt cardiaque. Gajraj a partagé une série de photos des décors du film sur ses histoires Instagram et Whatsapp mettant en vedette les acteurs et l’équipe posant avec Sikri.

« Faire un film, c’est comme voyager dans un train, où le voyage est une destination en soi. On rencontre ici toutes sortes de co-passagers. Certains vous ouvrent leurs tiffins et leur cœur, tandis que d’autres gardent leurs bagages et vous regardent avec méfiance , » il a écrit. Gajraj a partagé qu’il était reconnaissant à Sikri d’être un point d’ancrage émotionnel.

« ‘Badhaai Ho’ sera toujours ce voyage en train spécial qui m’a amené à une nouvelle gare dans la vie, et je suis vraiment reconnaissant que nous ayons eu quelqu’un comme Surekha ji comme ancre émotionnelle de ce navire », a expliqué l’acteur. Se remémorant Sikri sur le plateau, Gajraj a écrit: « Elle était certainement la plus jeune de cœur sur les plateaux, et n’avait aucun air sur sa stature ou son expérience sans fin en tant qu’actrice. Son métier était défini par ses années de devoirs et « riyaaz » comme une actrice, combinée à un enthousiasme enfantin. »

Il a ajouté: « Comme tous les voyages doivent finir par se terminer, nous disons au revoir à Surekha ji aujourd’hui. Merci, Surekha ji, pour toute la sagesse et les souvenirs que vous nous avez laissés. #rip #surekhasikri #badhaaiho@iamitrsharma. »

Sikri était malade depuis un certain temps, souffrant de complications dues à un deuxième accident vasculaire cérébral. Elle a subi un accident vasculaire cérébral en 2020 et un accident vasculaire cérébral paralytique en 2018.

Elle a fait ses débuts au cinéma dans le drame politique de 1978 « Kissa Kursi Ka » et a fait sa marque avec des rôles au cinéma, à la télévision et sur scène pendant plus de 40 ans. Elle a remporté le prix national de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Tamas » (1988), « Mammo » (1995) et « Badhaai Ho » (2018). Elle a remporté le prix Sangeet Natak Akademi en 1989.