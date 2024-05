Surdoses massives liées à un nouveau médicament mortel disponible

Un sédatif chimique dangereux est ajouté au fentanyl et à d’autres drogues illicites, déclenchant des surdoses massives dans des villes comme Philadelphie, Chicago, Pittsburgh et Toronto. « Les chiffres rapportés à Philadelphie étaient de 160 hospitalisations sur une période de trois ou quatre jours », a déclaré le directeur de NPS Discovery, un groupe qui étudie les drogues illicites. Radio Nationale Publique . La médétomidine – un anesthésique puissant utilisé par les vétérinaires, sous une forme modifiée appelée dexmédétomidine également utilisée en médecine humaine – a été trouvée dans des échantillons de drogues illicites dès 2022. Mais les experts affirment qu’elle se propage désormais rapidement. Non seulement cela provoque ce que NPR décrit comme des « blessures cutanées horribles », mais cela ralentit le cœur humain à des niveaux dangereux, aussi bas que 20 battements par minute.

Les autorités municipales ont commencé à remarquer une augmentation des surdoses fin avril. Les surdoses n’ont fait que s’accélérer ce mois-ci, provoquant des avis de santé publique dans l’Illinois et en Pennsylvanie. La médétomidine a été signalée « dans au moins neuf États aux États-Unis et au Canada », selon ActualitésNation. L’administration Biden avait précédemment mis en garde contre une augmentation des surdoses déclenchées par le mélange de fentanyl et d’un autre tranquillisant animal appelé xylazine, ou « tranq ». Ces efforts auraient même pu encourager les cartels de la drogue à expérimenter la médétomidine, qui est 100 fois plus puissante que la xylazine, rapporte NewsNation. Ses effets à long terme ne sont pas entièrement compris. Comme la xylazine, la médétomidine ne répond pas à la naloxone, qui est utilisée pour inverser la plupart des surdoses de fentanyl, ce qui complique encore davantage la réponse médicale.

« Il est essentiel d’alerter les usagers de la rue », a déclaré à NPR le Dr Bertha Madras, chercheuse en drogues à la Harvard Medical School. « Ils jouent désormais à la roulette russe avec l’approvisionnement en drogue. » Sans antidote spécifique pour les alpha-agonistes comme la médétomidine, le Dr James Besante, spécialiste en toxicomanie, affirme que la « respiration de secours » devrait être utilisée en plus de la naloxone en cas de surdosage, selon NewsNation. « Le plus important, c’est d’appeler le 911 », ajoute-t-il. (Plus d’histoires de surdose de drogue.)