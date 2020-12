Un pharmacien israélien à qui on a injecté par erreur quatre doses de Covid-19 de Pfizer a été transporté à l’hôpital afin qu’il puisse être surveillé, mais jusqu’à présent, il n’a signalé que des effets secondaires mineurs.

Uday Azizi a déclaré aux médias israéliens qu’il se sentait bien quelques heures après avoir reçu le vaccin, qui est censé être administré en deux doses à plusieurs semaines d’intervalle. L’agent de santé responsable de l’accident malheureux n’aurait pas été au courant que chaque flacon de médicament contient généralement au moins cinq doses.

Le pharmacien a été transporté à l’hôpital par mesure de sécurité après que l’erreur a été repérée.

Bien qu’il ait reçu la dose surdimensionnée, Azizi a déclaré que jusqu’à présent, il n’avait éprouvé qu’une douleur et une rougeur locales au site d’injection. Il est probable que le pharmacien devra encore se faire vacciner dans trois semaines, mais il ne semblait pas inquiet et a même dit à la Douzième chaîne israélienne qu’il avait « aucun problème » avec la prise de quatre autres doses.

«Soyons optimistes… concernant le vaccin, la situation dans son ensemble et peut-être la nouvelle année» Dit Azizi.

Israël a commencé dimanche une campagne de vaccination à l’échelle nationale, les travailleurs médicaux recevant la priorité pour le coup. Les personnes âgées de 60 ans et plus ont été invitées à recevoir le jab à partir de lundi. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a lancé le programme en devenant le premier Israélien à recevoir le vaccin récemment approuvé, développé conjointement par le géant pharmaceutique américain Pfizer et l’allemand BioNTech. Jusqu’à présent, environ 30 000 Israéliens ont été vaccinés, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Si Azizi reste en bonne santé, son cas inhabituel pourrait potentiellement aider à persuader les Israéliens que le coup est sans danger. Un récent sondage a révélé qu’une grande majorité d’entre eux n’étaient pas intéressés à recevoir le jab tout de suite. L’enquête, menée par Ynet News, a révélé que moins de 25% des répondants étaient désireux de participer immédiatement à l’initiative de vaccination.

Le gouvernement israélien a commercialisé le vaccin comme un moyen de rouvrir le pays et a même signalé que ceux qui prendront le vaccin se verront accorder certains privilèges. Des passeports « verts » seront délivrés aux personnes après avoir reçu la deuxième dose, a déclaré la semaine dernière le ministre de la Santé Yuli Edelstein, ajoutant que la nouvelle forme d’identification le sera «Libérer les gens de l’isolement [requirement] » et « Autoriser [people] pour entrer dans des endroits qui seront toujours limités à d’autres populations. »

Le vaccin Pfizer a reçu une approbation d’urgence dans plusieurs pays, mais son développement et sa certification précipités ont suscité des inquiétudes, même si les autorités sanitaires continuent d’insister sur la sécurité du vaccin. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a annoncé la semaine dernière qu’elle travaillait avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour enquêter sur plusieurs cas de vaccin déclenchant des réactions allergiques.

