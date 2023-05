Surchargé, sous-financé : les problèmes de santé de Red Deer sont ceux de l’Alberta

Milt Williams faisait face à une douloureuse attente de plusieurs années pour une arthroplastie du genou à l’hôpital régional de Red Deer. Il venait de perdre sa femme et son fils et avait lui-même reçu un diagnostic de cancer. Sa santé mentale se détériorait en même temps que sa condition physique.

Puis l’autre genou a lâché. « J’ai lutté avec beaucoup de douleur », dit Williams. « Mon genou droit me faisait mal à coup sûr … mais le genou gauche était juste angoissant, juste une douleur tout le temps. »

La douleur était si débilitante que Williams a pris la décision difficile de dépenser une partie considérable de son épargne-retraite en chirurgie du genou dans une clinique privée à Montréal.

« J’ai pensé aux gens qui ne peuvent pas se le permettre », dit-il.

« Mon cœur va vers eux parce que quand tu as mal et que tu ne peux pas bouger, tu n’es pas mobile, il n’y a pas grand-chose que tu puisses faire dans la vie, vraiment. »

Williams est toujours sur la liste d’attente pour l’autre genou, ce qui pourrait finir par être une attente de quatre ans au total.

Son expérience est révélatrice de l’état des soins de santé à Red Deer et dans la province en général : une pénurie de ressources, de lits et de personnel entraîne de longs temps d’attente non seulement pour les interventions dites « électives » comme les arthroplasties du genou, mais aussi pour les salles d’urgence. visites.

REGARDER | Les problèmes de santé de Red Deer :

Surchargé et sous-financé : les problèmes de santé de Red Deer sont ceux de l’Alberta Cette élection, les soins de santé sont une priorité pour de nombreux Albertains. Nous nous sommes rendus à Red Deer pour savoir combien de problèmes de santé de cette ville reflètent des problèmes plus vastes au sein du système de santé de l’Alberta.

En janvier 2022, alors que les temps d’attente estimés au service des urgences de l’hôpital de Red Deer montaient à 14 heures, un patient est décédé en attendant des soins après avoir été trié et dit d’attendre.

Citant la vie privée, AHS n’a divulgué aucune information sur la personne, y compris la cause du décès ou la raison pour laquelle elle était venue aux urgences.

Plus de personnes, mêmes ressources

Bien que les préoccupations en matière de soins de santé à Red Deer incluent l’accès aux médecins de famille et aux cliniques sans rendez-vous, l’hôpital est un élément clé du problème.

« Il nous manque probablement entre 150 et 200 lits dans notre hôpital en ce moment », déclare le Dr Keith Wolstenholme, chirurgien orthopédiste et membre fondateur de la Society for Hospital Expansion du centre de l’Alberta.

Le groupe de défense a été créé par des médecins locaux après que le gouvernement provincial, alors dirigé par le NPD, a retiré l’agrandissement de l’hôpital, si nécessaire depuis longtemps, de la liste des priorités provinciales en matière d’infrastructure en 2016.

L’hôpital dessert non seulement les 100 000 habitants de la ville de Red Deer, mais près d’un demi-million d’Albertains du centre.

« Ce que nous avions il y a 20 ans suffisait probablement à répondre à nos besoins », déclare Wolstenholme.

Mais à mesure que la population de la région a augmenté et vieilli, les ressources locales en matière de soins de santé n’ont pas suivi le rythme.

Le Dr Keith Wolstenholme, un chirurgien orthopédique de Red Deer, s’est joint à d’autres médecins pour créer un groupe de défense de l’agrandissement de l’hôpital de Red Deer. (Sam Martin/CBC)

« S’il n’y a pas de lits [available]cela signifie que nous ne pouvons pas envoyer les patients des urgences à l’étage « , dit Wolstenholme. « Eh bien, si le service des urgences est plein de patients en attente d’admission, en attente d’un lit à l’étage, il n’y a pas de place pour voir les patients entrer. »

Cela, dit-il, crée de longs temps d’attente au service des urgences.

C’était l’expérience de Diane Adkins. Elle s’est rendue à une clinique sans rendez-vous de Red Deer en décembre dernier avec des douleurs abdominales. Après une attente de trois heures pour être examinée, elle a été envoyée au service des urgences de l’hôpital avec une suspicion d’appendice éclaté.

Adkins a attendu encore cinq heures alors que ses symptômes devenaient plus graves – elle décrit la douleur comme « extrême ». Elle a finalement été admise et après un séjour de 10 jours à l’hôpital, elle a été renvoyée chez elle pour attendre une opération.

Des mois plus tard, elle attend toujours.

« Je continue, mais … le fait amusant est que ça peut se rompre à nouveau », dit-elle. « C’est pourquoi ils disent qu’il est impératif d’entrer et de le retirer. Donc c’est toujours un peu là, c’est dans le fond de votre esprit. »

Emplacements politiques

Le système de santé de l’Alberta est depuis longtemps un sujet de discorde. Déjà sous pression, des longs délais d’attente aux pénuries de médecins de famille, la pandémie a poussé les ressources et le personnel au point de rupture.

Maintenant, au milieu d’une campagne électorale houleuse centrée sur les deux partis qui ont récemment formé le gouvernement, les soins de santé sont un enjeu majeur pour les électeurs.

Diane Adkins a attendu des heures avec un appendice éclaté au service des urgences de l’hôpital de Red Deer. (Sam Martin/CBC)

Les politiciens ont fait leurs présentations.

Le Nouveau Parti démocratique a promis de créer 40 nouvelles cliniques de santé familiale, d’embaucher 4 000 professionnels paramédicaux – une catégorie qui comprend les technologues médicaux et les sages-femmes – et d’augmenter le financement des services médicaux d’urgence.

Le Parti conservateur uni, cherchant à répondre aux inquiétudes suscitées par les opinions passées de son chef sur les soins de santé remboursables, a proposé une « garantie de soins de santé publics ». Parmi les autres promesses, mentionnons l’augmentation du nombre d’espaces éducatifs pour la formation en soins de santé, 10 millions de dollars pour les nouveaux obstétriciens et une stratégie provinciale sur les sages-femmes.

Les deux parties se sont engagées à prioriser et à construire l’agrandissement de l’hôpital de Red Deer.

Les lacunes du système de soins de santé de l’Alberta, cependant, sont de longue date et profondément enracinées. La responsabilité des pénuries actuelles, de la surpopulation et des longues attentes est partagée entre des décennies de gouvernements, y compris le NPD, l’UCP et le défunt Parti progressiste-conservateur.

« Le blâme pour cela s’étend aux deux partis actuels et au parti préexistant et aux services de santé de l’Alberta et à tous ceux qui ont eu un intérêt jusqu’à présent, je pense qu’ils ont le blâme à partager pour cela », déclare Wolstenholme.

Adkins et Williams sont d’accord. Ils ne peuvent s’empêcher de penser aux soins de santé alors qu’ils votent chacun tout en endurant de longues attentes pour des chirurgies indispensables.

« Je pense que c’est le problème n ° 1 pour moi, à ce stade », a déclaré Adkins. « Nous essayons de recueillir autant d’informations que possible sur les candidats avant le jour du vote. »

Williams a une opinion différente : si le blâme pour le statu quo est partagé, la responsabilité de le réparer devrait l’être également.

« Les deux partis, le NPD et l’UCP, devraient s’unir et travailler ensemble », dit-il.

« Cela ne devrait pas être une question politique pour un gain politique. Il s’agit de la vie des gens. »