Surcharge de gentillesse à la nouvelle garderie pour chiens de Lake Country

Il y a une nouvelle entreprise à Lake Country et c’est quelque chose d’aboyant.

The Bullpen est une garderie pour chiens de petite race exploitée par le duo mère-fille Laura Kolton et Mya Geiger.

Kolton dit que cela a toujours été son rêve d’ouvrir une entreprise comme celle-ci.

“Pendant des années, j’ai possédé des bouledogues français et j’ai trouvé que parce qu’ils peuvent avoir beaucoup de problèmes de santé, de problèmes de peau, de problèmes de comportement, je voulais un endroit un peu plus adapté aux chiens qui pourraient avoir besoin d’un peu gâter , pourrait avoir quelques problèmes d’anxiété – juste un espace plus petit où nous pouvons vraiment prendre notre temps avec les chiens.

L’entreprise est ouverte depuis environ deux semaines maintenant.

Le couple convient que cela a été très amusant de connaître les chiens et leurs propriétaires.

“Tout le monde a été complètement différent, il n’y a pas deux chiens identiques”, déclare Geiger. «Nous avons des garçons à maman et nous avons des chiens qui ont hâte de s’éloigner de leur mère parce qu’ils veulent juste jouer avec leurs copains.

“De plus, nous commençons à rencontrer beaucoup de gens comme nous… avec un chien où il y a des allergies et il y a toutes ces restrictions sanitaires, avoir un endroit où vous pouvez simplement faire entièrement confiance à votre animal et aller faire vos courses… Vous pouvez simplement laissez votre animal être et faites confiance aux gens avec qui il est.

Maintenant que le rêve de Kolton est une réalité, elle a de grands projets pour l’entreprise.

“Nous prévoyons une grande ouverture une fois que le temps se réchauffera un peu.”

L’ouverture comprendra de la musique live, quelque chose que Kolton espère être une chose régulière où les chiens et leurs propriétaires peuvent tous passer du temps ensemble.

Apprenez-en plus sur l’entreprise en les consultant sur les réseaux sociaux – The Bullpen Lake Country – ou en visitant leur emplacement à Turtle Bay Crossing.

