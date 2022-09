Surat se pare d’une action de tennis de table pour lancer la Sporting Fiesta

Certains des meilleurs navetteurs du pays seront vus en action ici du 20 au 24 septembre, avec Sharath Kamal et Sathiyan G. du Tamil Nadu et Manika Batra de Delhi en tête de la parade des étoiles, lors des 36e Jeux nationaux.

L’événement de tennis de table débutera neuf jours avant le début officiel le 29 septembre avec la cérémonie d’ouverture.

Les fans du Gujarat sont encore plus excités alors que leurs propres stars, Harmeet Desai et Manav Thakkar dirigeront le défi de leur état. Le duo a rejoint l’équipe vendredi après avoir rempli ses engagements internationaux et est impatient de partir.

Ils bénéficieront d’un large soutien à domicile pour augmenter les chances de l’équipe locale et espèrent remporter au moins 3-4 médailles du TT. Leur transport aidera le Gujarat à commencer sur une note positive pour être sur la bonne voie pour son rêve de terminer dans le Top Five.

« Je suis ravi d’être de retour à la maison et j’ai vraiment hâte aux Jeux. J’ai joué deux fois au stade couvert et j’ai toujours bien joué. J’ai d’excellents souvenirs de ce lieu et j’espère que ce sera une troisième chance pour moi », a déclaré Harmeet Desai, n ° 3 indien.

Pour Thakkar, ce sera la première fois qu’il jouait un événement majeur devant son public.

“J’ai commencé mon voyage TT depuis une petite salle de l’académie Sufaiz. C’est un rêve de représenter mon équipe nationale à un événement aussi prestigieux. Je ferai de mon mieux et j’essaierai de rendre ma ville fière”, a déclaré l’ancien champion du monde des moins de 21 ans, âgé de 22 ans.

Le directeur de la compétition, Kushal Sangtani, a informé que des joueurs d’autres États avaient commencé à venir et ont été hébergés dans les meilleurs hôtels de la ville.

“À partir du 19, les joueurs seront autorisés à s’entraîner sur le lieu de l’événement pour les aider à s’acclimater aux conditions.”

