Suranya Aiyar, la fille de Mani Shankar Aiyar, met fin à son jeûne pour protester contre Pran Pratishtha

La pomme ne tombe pas loin de l’arbre. Pendant que Mani Shankar Aiyar se frappait la poitrine du Kerala sur le Ram Mandir Pran Pratishtha en disant que l’événement « s’avérera coûteux » pour le Premier ministre Modi, sa fille est allée plus loin.

Le 19 janvier, deux jours avant Pran Pratishtha, Suranya Aiyar a publié un long discours sur Facebook accompagné d’une vidéo lisant le même discours.

Suranya a commencé un jeûne le 20 janvier pour protester contre Pran Pratishtha et y a mis fin le 23 janvier.

Son discours haranguant commençait par ces mots : « Avec l’événement à venir à Ayodhya le 22 janvier, l’atmosphère ici à Delhi, déjà célèbre pour être polluée au sens matériel, s’est épaissie en un concentré spirituellement empoisonné et irrespirable de chauvinisme hindou, de méchanceté et de haine. intimidation. Je suis profondément angoissé par tout cela en tant qu’Indien et Hindou.

Elle a déclaré qu’elle protestait « avant tout pour exprimer mon amour et mon chagrin envers mes concitoyens musulmans de l’Inde. Je ne peux pas laisser passer ce moment sans dire le plus haut possible à mes frères et sœurs musulmans que je vous aime et que je condamne et rejette ce qui se fait au nom de l’hindouisme et du nationalisme à Ayodhya.

Elle a ensuite déversé son amour sur « son héritage moghol » pour inciter les hindous à vendre la théorie du « Ganga-Jamuni tehzeeb ». Elle utilise son origine mixte « Tamil Brahmin et Punjabi Sikh » pour gagner en crédibilité pour son argument haineux.

Suranya fait ensuite valoir qu’Akbar était un gentil empereur moghol comme Ashoka. Elle tente de promouvoir le même « Hindous contre Hindutvavadis » en utilisant ses récits ignobles.

Ensuite, elle utilise la controverse Shankaracharya pour calomnier Pran Pratishtha. Et cela suit avec une longue tirade sur le fait qu’elle est autant hindoue.

Après cela, Suranya met tout en œuvre pour nier l’invasion moghole. « Les Hindutvavadis nous rappellent sans cesse que les Moghols nous ont envahis », dit-elle. Elle suit cela avec une autre conférence sur ce que les Moghols ont fait et n’ont pas fait pour faire comprendre son point.

Elle dit des choses atroces comme « les Moghols n’étaient pas non plus les ennemis des Rajputs pendant les 500 ans qu’ils ont régné ici ».

Elle qualifie le mouvement Ram Janmabhoomi de « mensonge ». Elle commence à paraître frustrée lorsqu’elle parle de la démolition de Babri Masjid en essayant de séparer les « safranites » de la dévotion hindoue et des dieux.

« Il n’a jamais été question de dévotion envers Lord Ram. Il s’agissait uniquement de chauvinisme hindou et d’insultes envers les musulmans », dit-elle.

Elle interprète audacieusement les Shlokas de la Bhagavad Gita pour brosser le tableau selon lequel les hindous violent leurs écritures vénérées. Elle utilise le mot « orthodoxe » pour désigner les hindous qui chantent des mantras et des shlokas, elle utilise le mot « tabous » pour désigner le jeûne religieux hindou.

La sœur de Suranya, Yamini Aiyar, s’est également jointe à l’effondrement des gauchistes et des islamistes qui exprimaient leur colère contre Pran Pratishtha en partageant une image de la Constitution indienne.