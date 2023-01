Suranne Jones s’associe à Channel 4 pour une toute nouvelle émission spéciale

SURANNE JONES a évoqué un nouveau tournant dans sa carrière en réalisant un documentaire sur les sorcières.

L’actrice primée s’associe à Channel 4 pour le spécial unique, qui est un projet passionné pour la star, fascinée par tout ce qui est surnaturel.

C’est un vrai changement par rapport à ses rôles dramatiques habituels, mais la favorite du docteur Foster est ravie de se lancer dans quelque chose de nouveau.

Un initié de la télévision a déclaré: «Suranne a la chance de choisir son travail parce qu’elle est tellement au box-office.

“Elle a toujours été désireuse de faire des documentaires, alors quoi de mieux pour commencer que de se plonger dans un sujet qui l’a toujours intéressée.

“Suranne sait qu’elle n’est pas seule et pense qu’il y a un énorme public prêt à avaler ce genre de contenu. Elle filmera au Royaume-Uni et aux États-Unis, explorant des sorcières réelles ainsi que des sorcières notoires de l’histoire.

Intitulé Suranne Jones: Witch Hunt, le documentaire devrait être diffusé plus tard cette année.

L’ancienne star de Coronation Street a déjà admis son obsession pour les livres sur la fantaisie et le surnaturel.

Elle explique : « Donnez-moi des sorcières, des sorciers et des vampires n’importe quand. Mon mari m’a acheté le premier Harry Potter l’autre jour.

“Il a dit : ‘Je n’arrive pas à croire que tu lis tous ces livres fantastiques et que tu n’as jamais lu Harry Potter.'”

La star née à Manchester a également passé les étés de son enfance au Headland Hotel à Cornwall, lieu de tournage du film The Witches de 1990, basé sur le livre pour enfants classique de Roald Dahl.

“Je n’ai pas pu supporter la pression”

Faire des documentaires est clairement plus à son goût que de concourir sur Strictly Come Dancing, dont les patrons ont tenté de la tenter de faire un autre type de changement de carrière.

Elle déclare : « J’adore regarder Strictly, mais je ne pense pas pouvoir supporter la pression. Les professionnels sont tellement incroyables et c’est ce qui le rend si merveilleux à regarder.

Dommage, elle adorerait la semaine d’Halloween.

Résultat nul, Stephen

STEPHEN HENDRY a bel et bien été snooké par ses aventures sur The Masked Singer.

Le septuple champion du monde de snooker écossais, démasqué en tant que poubelle samedi soir, a été condamné à une amende pour s’être retiré de tournois alors que l’émission ITV animée par Joel Dommett était en cours.

Il dit : « Je ne pouvais pas leur dire pourquoi, parce que cet enregistrement était en cours. J’ai juste dit : ‘Je ne peux pas jouer’. C’était étrange, tu meurs d’envie de le dire. . . ”

Il admet qu’il craignait de se mettre dans l’embarras dans l’émission, car sa seule expérience était de se produire dans des bars de karaoké, alors il a enrôlé le coach vocal Mark De-Lisser.

Il ajoute : « Je ne dis pas que je suis un grand chanteur, mais je suis meilleur que je ne le pensais. (Mark) m’a envoyé un message après samedi et a plaisanté que l’album de Noël était en route, mais, oui, je plaisantais. Ça ne va pas arriver.”

Ce serait nul.

KATHERINE RYAN et Phil Wang ont rejoint la programmation du Graham Norton Variety Show.

Le spectacle en direct à l’O2 de Londres le 3 mars fait partie du festival Just For Laughs et présente également Joe Lycett et Jayde Adams.

Billets sur jfllondon.com.

Iain : Mon erreur de comédie

AVANT de commencer à se moquer de Love Islanders, le narrateur Iain Stirling a fait une pause dans sa carrière à la télé pour enfants.

Mais le comique écossais a maintenant raconté comment il avait presque raté cette opportunité précédente.

Alamy

Iain Stirlling a fait une pause dans sa carrière à la télé pour enfants[/caption]

Iain a déclaré: «J’étais dans un club de comédie à Londres et une femme ivre est venue me voir après un concert en disant qu’elle voulait que je sois un présentateur pour enfants.

“Je n’ai pas fait de stand-up adapté aux enfants – c’était assez grossier – alors j’ai pensé qu’elle plaisantait et je l’ai ignorée.”

S’adressant à Radio Times, il a ajouté: “Quelques jours plus tard, le Comedy Store m’a téléphoné et m’a dit que cette femme était de la BBC et voulait en fait mes coordonnées. J’ai auditionné et j’ai obtenu le poste.

Iain a présenté sur CBBC entre 2009 et 2013, apparaissant aux côtés de la marionnette Hacker T. Dog.

Maintenant, il ne parle que des muppets sur ITV2.

Les DERRY Girls pourraient tirer leur révérence avec une foule de gongs aux National Comedy Awards le 17 février.

Le hit de Channel 4, qui s’est terminé l’année dernière après trois séries, a plusieurs noms, dont celui de la meilleure actrice scénarisée et exceptionnelle.

Votez avant la remise des prix sur thenationalcomedyawards.com.