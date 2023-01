Surabondance des stocks et usines sous-utilisées

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, avec le président américain Joe Biden (non représenté), annonce le projet de l’entreprise technologique de construire une usine de 20 milliards de dollars dans l’Ohio, depuis le South Court Auditorium sur le campus de la Maison Blanche à Washington, le 21 janvier 2022. Jonathan Ernst | Reuter

d’Intel Les résultats de décembre ont montré des baisses significatives des ventes, des bénéfices, de la marge brute et des perspectives de la société, tant pour le trimestre que pour l’année complète. Les investisseurs l’ont détesté, faisant chuter l’action de plus de 9 % en négociation prolongée, malgré le fait qu’Intel n’ait pas réduit son dividende. Le rapport sur les résultats, qui était le huitième sous la direction du PDG Pat Gelsinger, montre une entreprise technologique légendaire aux prises avec de nombreux facteurs indépendants de sa volonté, notamment un marché des PC en profonde chute. Il met également en évidence certains des problèmes actuels d’Intel avec une faible demande pour ses produits actuels et des performances internes inefficaces, et souligne à quel point la santé financière de l’entreprise est devenue précaire. “De toute évidence, les finances ne sont pas ce que nous espérions”, a déclaré Gelsinger aux analystes. En bref : Intel a connu une année 2022 difficile, et 2023 s’annonce également difficile. Voici quelques-uns des éléments les plus préoccupants du rapport sur les résultats d’Intel et de l’appel aux analystes :

Orientation faible et incertaine

Intel n’a pas donné d’orientations pour l’année 2023, invoquant l’incertitude économique. Mais les points de données pour le trimestre en cours suggèrent des temps difficiles. Intel a réalisé environ 11 milliards de dollars de ventes au cours du trimestre de mars, ce qui représenterait une baisse de 40 % d’une année sur l’autre. La marge brute sera de 34,1 %, une énorme baisse par rapport aux 55,2 % du même trimestre en 2021, la première de Gelsinger à la barre. Mais le plus gros problème pour les investisseurs est qu’Intel s’est dirigé vers une perte non conforme aux PCGR de 15 cents par action, une forte baisse pour une entreprise qui, il y a un an, affichait un bénéfice par action de 1,13 $. Ce serait la première perte par action depuis l’été dernier, qui était la première perte pour l’entreprise depuis des décennies.

Une surabondance de stocks

La direction a donné plusieurs raisons pour expliquer le trimestre difficile à venir, mais un thème qui est ressorti était que ses clients avaient tout simplement trop de puces et devaient gérer leurs stocks, de sorte qu’ils n’achèteraient pas beaucoup de nouvelles puces. Les marchés des PC et des serveurs ont ralenti après un boom de deux ans stimulé par le travail et l’école à distance pendant la pandémie. Maintenant, les ventes de PC ont ralenti et les fabricants d’ordinateurs ont trop de puces. Gelsinger prévoit que les ventes de PC au cours de l’année seront d’environ 270 à 295 millions – bien loin du “million d’unités par jour” qu’il prévu en 2021. Désormais, les clients d’Intel doivent “digérer” les puces qu’ils possèdent déjà, ou “corriger” leurs inventaires, et l’entreprise ne sait pas quand cette dynamique reviendra. “Bien que nous sachions que cette dynamique s’inversera, prédire quand est difficile”, a déclaré Gelsinger aux analystes.

Baisse de la marge brute

À la base de tout cela, la marge brute d’Intel continue de baisser, ce qui nuit à la rentabilité de l’entreprise. L’un des problèmes est la “charge d’usine”, ou l’efficacité avec laquelle les usines fonctionnent 24 heures sur 24. Intel a déclaré que sa marge brute serait touchée de 400 points de base, soit 4 points de pourcentage, en raison des usines fonctionnant sous charge en raison de la faiblesse de la demande. En fin de compte, Intel prévoit une marge brute de 34,1 % au cours du trimestre en cours, bien loin de l’objectif de 51 % à 53 % que la société s’est fixé lors de la journée des investisseurs de l’année dernière. La société dit qu’elle y travaille et que la marge pourrait revenir à l’objectif d’Intel “à moyen terme” si la demande se redresse. “Nous avons un certain nombre d’initiatives en cours pour améliorer les marges brutes et nous sommes en bonne voie. Lorsque vous regardez la réduction de 3 milliards de dollars [in costs] dont nous avons parlé pour 2023, 1 milliard de ce montant correspond au coût des ventes et nous sommes sur la bonne voie pour obtenir ce milliard de dollars », a déclaré Gelsinger.

La bonne nouvelle : dividende et conduite autonome