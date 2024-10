Sur Zach Bryan qui se retire des Grammy Awards

Il semble que partout où vous vous tournez en ce moment, les magasins de musique, les artistes et les périodiques spécialisés parlent des Grammy Awards, qui subissent actuellement le tour préliminaire de vote qui déterminera les éventuels nominés pour 2025.

Ce qui semble également évident, c’est que la plupart des fans de musique moyens s’en moquent. Alors que l’industrie musicale semble obsédée par ce processus, les fans en général ont des choses plus importantes à faire. Peut-être qu’ils examineront les nominés lorsqu’ils seront annoncés en novembre et prendront connaissance des gagnants lorsqu’ils seront révélés en février 2025. Mais tout le lobbying et les pronostics semblent stupides et excessifs.

Il s’avère que Zach Bryan pourrait très bien être d’accord avec cette évaluation. Dans une décision qui ne peut être qualifiée que de sans précédent et peut-être même déterminante pour sa carrière, Zach Bryan a refusé de soumettre son récent album La grande scène des bars américains ou l’une de ses chansons respectives aux Grammy Awards pour 2025. Cela signifie l’un des plus grands artistes de la musique country et du tous de la musique ne sera pas du tout représentée aux Grammy Awards.

Quelles sont ses motivations ? Nous ne pouvons que deviner. Zach a assisté aux Grammy Awards 2024 en février habillé comme un 9, traînant sa petite amie Brianna Chickenfry sur son bras et posant pour des photos sur le tapis rouge. Bryan a été nominé pour quatre Grammy Awards au total, dont trois l’année dernière, remportant le prix de la meilleure performance country en duo/groupe pour son duo avec Kacey Musgraves, « I Remember Everything ».

Il n’y a aucune raison de croire que Zach Bryan a un problème avec les Grammys. The Weeknd, Drake et d’autres se sont retirés des Grammy Awards dans le passé en raison de problèmes qu’ils ont avec l’Académie, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe ici. Zach a parfois été un peu distant avec les remises de prix. Il a dit un jour qu’il ne se souciait pas d’obtenir un CMA, mais il s’est ensuite présenté aux ACM Awards en avril, traînant avec Jelly Roll dans les coulisses.

Alors que retenir de la non-participation de Zach aux Grammy’s en 2025 ? La première évaluation est qu’il s’agit d’un mouvement plutôt gangster – ou puisque nous parlons de musique country – « Outlaw ». De nombreux artistes déclarent ne pas se soucier des récompenses. Mais comme nous l’avons vu la semaine dernière avec tout le lobbying en leur faveur, c’est souvent une posture. Pour de nombreux artistes, les Grammy Awards revêtent une importance particulière puisqu’ils sont votés par d’autres artistes, par opposition à une récompense de l’industrie.

Zach n’a vraiment pas grand-chose à gagner en participant aux Grammy Awards. Contrairement à de nombreux artistes prometteurs dont la carrière pourrait être récompensée par un prix ou même simplement par une nomination, pour Zach, ce serait plutôt la cerise sur le gâteau. Une préoccupation légitime cependant est de savoir ce que autres pourrait gagner de la part de Zach Bryan en compétition pour les Grammys. En tant qu’artiste collaborateur prolifique, Zach Bryan a accordé beaucoup d’attention aux autres grâce à ses efforts.

Non pas que Kacey Musgraves avait besoin de Zach Bryan pour remporter un Grammy Award (elle en a remporté sept elle-même), mais Zach a facilité plusieurs sommets de carrière pour Musgraves grâce à leur collaboration, y compris la première chanson n°1 de Kacey. Noeline Hoffman et John Moreland ont tous deux collaboré sur le nouvel album de Zach Bryan qui aurait pu être soumis aux Grammy Awards, et potentiellement concourir. Mais au lieu de cela, il a choisi de rester à l’écart alors que Hoffman et Moreland rivalisaient avec leur propre musique.

D’une certaine manière, cela pourrait également nuire à la cause importante des artistes non soutenus par la radio qui luttent pour être acceptés par le grand public. Zach Bryan possède officiellement son propre label, Belting Bronco, mais il est distribué par Warner, qui ne peut pas être satisfait de cette décision. Les labels adorent le grand coup de pouce que les victoires aux Grammy peuvent apporter.

Peut-être que Zach Bryan y voit une déclaration plus importante en se retirant de la course plutôt que de participer à ce qu’il pourrait considérer comme un concours de popularité. Peut-être que Bryan considère comme un fait accompli que Beyoncé remportera tout dans la country et dans de nombreuses catégories de tous genres avec la façon dont la presse et tout le monde l’adorent. Alors pourquoi avoir trop d’espoir sur le processus ?

C’est certainement ce que pensent les médias, presque tout le monde prédisant de grandes victoires pour Beyoncé. Son album Cowboy Carter a été accepté par les Grammys en country, même si Beyoncé elle-même a dit que c’était pas un album country. Cowboy Carter est passé de la 139e à la 171e place il y a deux semaines, et maintenant à la 182e place cette semaine du classement Billboard 200, même parmi toute la couverture médiatique de l’album en raison de son prétendu snobisme par les CMA Awards, et de toutes les discussions qui tournent autour. Considération Grammy.

Malgré la presse flatteuse, les gens n’écoutent tout simplement pas la chanson de Beyoncé. Cowboy Carter. Lors des récents People’s Choice Country Awards, votés par les fans, bien qu’elle ait été nominée pour plus de prix que quiconque, la soi-disant base de fans fervents de Beyoncé ne s’est pas présentée et elle n’a remporté aucun prix. Pendant ce temps, Zach Bryan La grande scène des bars américains occupe la 9e place du Billboard 200, alors que tout comme Beyoncé, Zach ne fait aucun effort pour en faire la promotion.

Alors que nous voyons Beyoncé et ses substituts se jeter servilement sur elle au point où, bien qu’elle soit l’artiste la plus récompensée de l’histoire des Grammy, elle est toujours considérée comme irrespectueuse parce qu’elle n’a jamais remporté « l’album de l’année », ici Zach Bryan se récuse de l’ensemble. processus. Cela parle vraiment d’ego et de priorités. Bien que d’autres considérations puissent également entrer en jeu, il est clair que Zach Bryan signale qu’il veut se concentrer uniquement sur la musique, et non faire de l’art une compétition.

Les Grammy Awards ne sont pas les CMA Awards. Ils distribuent des trophées à d’obscurs ensembles classiques, à des compositeurs de musique pour enfants, à des rédacteurs de notes de doublure et à des cueilleurs de bluegrass. C’est censé être la récompense la plus digne de toutes. Mais Zach Bryan ne veut pas en faire affaire, du moins pas cette année. Tirez-en toutes les conclusions que vous voudrez. Mais cela alimente certainement la mystique qui entoure l’un des artistes musicaux les plus changeants et les plus influents de notre génération.