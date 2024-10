Sur Zach Bryan déclarant «Je ne veux pas être un musicien country»

Dieu merci.

Dans un moment de musique populaire où tout le monde veut se déclarer country, voici un musicien qui est plus country qu’autre chose, mais en raison de son respect pour ce qu’est la musique country, de son honnêteté avec le public et de son inattention au marketing de sa musique. , et son désir de ne pas être catalogué dans un genre spécifique, il dit en fait la vérité.

C’est ce que nous espérions tous que Sam Hunt, Walker Hayes et Florida Georgia Line feraient à leur apogée, et nous ne l’avons pas fait. C’est ce que nous souhaitions que Jelly Roll fasse maintenant. C’est ce qu’a fait Taylor Swift juste avant de sortir son album 1989et cette honnêteté est ce qui lui a valu beaucoup de bonne volonté au sein de la communauté de la musique country pour avoir finalement dit la vérité sur sa musique et s’être retirée.

C’est aussi ce que Beyoncé a dit en termes clairs avant de sortir son dernier album Cowboy Carter, et a voulu le souligner avec tant d’insistance qu’ils ont diffusé sa déclaration « This Ain’t a Country Album » du côté du Musée Guggenheim de New York dans le cadre de la campagne marketing de l’album. Et même encore, à cause des faux récits médiatiques et de l’incompréhension de Stans, Panneau d’affichage a inscrit son album dans les charts country, et les Grammys le font concourir dans les catégories country pour les prochains prix.

Dans un entretien individuel avec Bruce Springsteen posté le mercredi 16 octobre, Zach Bryan déclare à brûle-pourpoint, «Je ne veux pas être un musicien country. Je ne veux pas être un musicien country. Tout le monde m’appelle comme ça. Je veux être auteur-compositeur.

Et c’est ce qu’est Zach Bryan. C’est un auteur-compositeur. Lors de la sauvegarde de musique country examiné Le dernier album de Bryan La grande scène des bars américainsl’album était inséré sur le Système décimal Dewey de musique country comme « #570.15 (Americana inspirée par le chanteur/compositeur) », et non comme un simple album country. Parce que c’est quoi La grande scène des bars américains était.

Cela ne veut pas dire que Zach Bryan n’a pas sorti de chansons country dans le passé, ni qu’il n’y a pas de chansons country sur son dernier album. Qu’une chanson, un album ou un artiste soit « country » ou non mérite d’être examiné au cas par cas. Vous auriez du mal à convaincre qui que ce soit que les chansons de Zach « Open The Gate » ou « Heavy Eyes » ne sont pas des chansons country. De loin, la chanson la plus populaire du nouvel album de Zach est « 28 ». C’est une chanson au rythme d’une valse où la mélodie est reprise au violon. Il est probablement juste de l’appeler une chanson country.

Dans l’ensemble cependant, Zach Bryan est un auteur-compositeur, tout comme Guy Clark, Townes Van Zandt, John Prine, Lucinda Williams et d’autres qui ne se sont jamais bien adaptés au country, mais ont contribué au canon de la musique country et s’intègrent mieux dans le country que partout ailleurs. Considérerions-nous le hip-hop de Zach Bryan ? Populaire? Heavy métal ou rock ? Non, nous le considérerions comme un auteur-compositeur. Noah Kahan est un cas similaire. Mais la musique de Zach est plus basée sur les racines et s’apparente à la country, tandis que la musique de Noah est un peu plus folk/pop.

Il est important de comprendre que Zach Bryan ne déclare pas qu’il ne veut pas être considéré comme un pays par dégoût. Dans l’interview de Bruce Springsteen, il dit à Bruce : « Je n’insulte pas votre genre, mais quand j’écoute votre musique, je me dis ‘Si vous y mettez une production différente, c’est une chanson country.' » Et Zach Bryan a raison. Bruce est d’accord avec Zach en disant : « C’est vrai, c’est vrai. Il y a beaucoup d’influences country », tout comme avec Zach Bryan.

Les deux parlent aussi spécifiquement de l’album de Bruce Nebraskaque beaucoup considèrent comme l’album country ou « Americana » de Bruce. Zach Bryan dit qu’il visait quelque chose de similaire avec La grande scène des bars américains– pour faire un album qui défie les attentes du public et qui est presque volontairement sous-performant commercialement pour tout ralentir pour un artiste qui est passé du statut d’enrôlé dans la Marine à celui de remplir les stades en cinq ans. Comme le dit Zach Bryan, il veut se rattraper.

Alors, est-ce que toutes ces discussions sont la raison pour laquelle Zach Bryan s’est récusé pour une candidature aux Grammy Awards cette année ? Il dit au début de l’interview, « J’ai l’impression que tout essaie d’être au top des autres musiques, en termes de compétition lorsqu’il s’agit de récompenses et de choses comme ça », il semble donc qu’il s’agisse moins d’une question de genre que de son intention artistique d’avoir un impact plus discret avec La grande scène des bars américainsque l’on peut franchement entendre dans les chansons les plus feutrées et lentes d’un album dépourvu de véritable « single ».

Les intentions de Zach Bryan méritent d’être respectées lorsqu’il affirme ne pas vouloir devenir une star de la country. Il en va de même pour Beyoncé, même si elle n’est pas respectée. Ironiquement, certaines personnes et institutions ont peur de paraître insultantes envers Beyoncé en disant qu’elle n’est pas country, alors que, tout comme Zach Bryan, cela l’enferme dans un genre au lieu d’honorer son intention artistique.

En fin de compte, le genre est là pour aider à connecter les expressions créatives avec les personnes avec lesquelles elles sont le plus susceptibles de trouver un écho. Appeler Zach Bryan un pays hétérosexuel crée une partie du conflit que vous voyez lorsque son nom est évoqué dans les cercles country. Agir comme si sa musique ne s’apparentait pas du tout à la country est également un mauvais service pour beaucoup de ceux qui peuvent, veulent et se connectent à la musique de Zach Bryan, qui embrasse l’aspect chanteur/compositeur de longue date du genre country.