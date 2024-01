Sur YouTube, le négationnisme climatique prend un tournant

Les voix qui nient le changement climatique ont choisi un nouveau refrain.

Au lieu de rejeter le fait que la Terre se réchauffe, ils se concentrent désormais sur le scepticisme des solutions climatiques, ainsi que sur celui des scientifiques et des militants, et globalement sur l’idée que le changement climatique causera des dommages, selon un nouveau rapport du Center for Countering Digital. Hate, une organisation à but non lucratif qui étudie les discours de haine et la désinformation numériques.

L’analyse de l’organisation suggère que le rejet pur et simple du changement climatique n’est plus un argument aussi convaincant, de sorte que les climato-sceptiques déplacent leur combat idéologique vers le sérieux avec lequel l’humanité doit prendre le changement climatique ou ce qui devrait être fait pour y remédier. Le rapport affirme également que les politiques de contenu de la société mère de YouTube, Google – qui sont censés bloquer l’argent publicitaire des contenus qui rejettent le consensus scientifique sur l’existence et les causes du changement climatique – sont inefficaces et devraient être mis à jour.

“Un nouveau front s’est ouvert dans cette bataille”, a déclaré Imran Ahmed, PDG de l’organisation, lors d’une conférence de presse. « Ils sont passés de l’affirmation selon laquelle le changement climatique n’existe pas à maintenant : ‘Hé, le changement climatique est en train de se produire, mais il n’y a aucun espoir.’ Il n’y a pas de solutions.

Les scientifiques qui étudient les systèmes terrestres conviennent depuis des décennies que la combustion humaine de combustibles fossiles crée un déséquilibre des gaz piégeant la chaleur dans l’atmosphère, ce qui réchauffe la planète. La Terre s’est réchauffée d’environ 1,2 degré Celsius en moyenne depuis avant l’ère industrielle, lorsque les combustibles fossiles ont commencé à stimuler les économies.

Ce réchauffement fait fondre les plates-formes de glace, provoquant une élévation du niveau de la mer et intensifiant le cycle de l’eau. Ces dernières années, les scientifiques ont pu relier des événements individuels, comme les vagues de chaleur meurtrières en 2021 dans le nord-ouest du Pacifiqueau changement climatique causé par l’homme.

Perception du public américain sur le changement climatique a changé au cours des dernières décennies, mais il reste très politisé, selon le Pew Research Center. L’Institut d’études sur l’environnement et l’énergie, à but non lucratif, a déclaré dans un rapport en février que “les Américains sont de plus en plus convaincus que le réchauffement climatique est en train de se produire, qu’il est causé par l’homme et qu’il constitue un problème grave. Les Américains comprennent également de plus en plus que les impacts climatiques sont ici et maintenant et aimeraient voir davantage d’actions gouvernementales.”

Le Center for Countering Digital Hate est une organisation à but non lucratif dont l’objectif déclaré est de « protéger les droits de l’homme et les libertés civiles » en demandant des comptes aux sociétés de médias sociaux. Ahmed a déclaré que l’organisation était « étroitement intégrée au mouvement climatique ».

Pour son analyse, l’organisation a utilisé un modèle d’intelligence artificielle pour évaluer les arguments utilisés dans plus de 12 000 vidéos YouTube provenant de 96 chaînes qui, selon elle, présentaient du contenu déni du changement climatique, notamment des vidéos de Blaze TV, une chaîne médiatique conservatrice, et du Heartland Institute, un groupe de réflexion sur le libre marché. Les vidéos ont été publiées de janvier 2018 à septembre 2023.

Le « modèle d’apprentissage en profondeur » traitait les transcriptions de YouTube et cherchait à identifier si des thèmes particuliers liés au déni climatique étaient présents, indique le rapport. Des évaluateurs indépendants ont vérifié une partie des transcriptions du texte et évalué l’exactitude du modèle. Les évaluateurs indépendants ont déclaré avoir trouvé avec précision les allégations de refus dans environ 78 % des cas.

“Nous sommes convaincus qu’à grande échelle, cette analyse nous donne (…) des données très solides indiquant les tendances”, a déclaré Ahmed.

Selon les chercheurs, sur plus de cinq ans de vidéos, les arguments suggérant que les solutions climatiques ne fonctionneront pas ou que les défenseurs du climat dans le domaine scientifique ou militant ne sont pas fiables ont augmenté respectivement de 21,4 et 12 points de pourcentage. L’idée selon laquelle le réchauffement climatique ne se produit pas du tout a chuté de 34,3 points de pourcentage.

Des chercheurs externes ont déclaré que l’analyse reflétait les tendances qu’ils ont observées ces dernières années.

John Cook, chercheur principal au Melbourne Centre for Behavior Change de l’Université de Melbourne en Australie, a développé le modèle d’intelligence artificielle utilisé par le Center for Countering Digital Hate.

Les recherches de Cook se sont concentrées sur les tendances des blogs anti-climat et des sites Web de groupes de réflexion conservateurs de 1998 à 2020.

Recommandé

La recherche, qui a été publiée dans le revue à comité de lecture Scientific Reportsa trouvé une tendance similaire.

“Il est clair que l’avenir de la désinformation sur le climat sera de plus en plus axé sur les solutions et sur les attaques contre la science du climat elle-même”, a déclaré Cook dans un courriel. « La désinformation ciblant les solutions vise à retarder l’action climatique, tandis que la désinformation s’attaquant à la science du climat érode la confiance du public dans la science du climat et les scientifiques. »

John Kotcher, professeur associé de recherche au Center for Climate Change Communication de l’Université George Mason, qui étudie les croyances et les opinions des Américains sur le changement climatique, a déclaré avoir observé des tendances similaires. Son sondage demande aux Américains quel genre de questions ils poseraient à un expert en réchauffement climatique.

De 2011 à 2023, les personnes interrogées se sont moins intéressées aux questions telles que savoir si le réchauffement climatique est un canular, si le réchauffement climatique se produit, comment les experts savent qu’il se produit et si cela nuira aux populations. émissions de sondage.

« Tout cela est cohérent avec l’idée selon laquelle les messages de l’opposition ont changé d’orientation stratégique – passant de la question de savoir si le changement climatique se produit réellement à la question de la gravité du problème, de sa gravité réelle et de l’efficacité des solutions proposées. » dit Kotcher.

Kotcher a déclaré que ses recherches suggèrent que ceux qui s’intéressent à l’action contre le changement climatique sont d’accord avec un ensemble de faits clés : que le changement climatique est réel, que les humains en sont la principale cause, que les scientifiques s’accordent sur ces deux idées, qu’il a des impacts négatifs aujourd’hui, que d’autres s’en soucient et que des solutions existent aujourd’hui.

« Appeler à une trêve sur l’un de ces champs de bataille clés – juste l’existence du changement climatique – cela fait avancer un peu plus l’aiguille dans ce qui, selon moi, est la bonne direction, en amenant les gens à avoir une compréhension plus factuelle du problème. » dit Kotcher.

Le rapport du Center for Countering Digital Hate vise la politique de YouTube en matière de désinformation climatique, affirmant qu’elle ne parvient pas à empêcher la monétisation des récits de déni ; le rapport comprend des captures d’écran de publicités sur des vidéos qu’il qualifie de « vieux déni », qui nie catégoriquement l’existence du changement climatique.

Le groupe à but non lucratif soutient que YouTube et Google devraient élargir le type de contenu qui ne peut pas être monétisé pour inclure le contenu qu’il catégorise comme un « nouveau déni », qui rejette le consensus scientifique sur les « causes, impacts et solutions » au changement climatique.

YouTube dispose d’équipes chargées de l’application des règles qui examinent les contenus douteux, notamment les contenus sur le changement climatique. YouTube a examiné le rapport du Center for Countering Digital Hate et a reconnu que certaines des vidéos citées violaient ses politiques en matière de changement climatique. Cependant, il a déclaré que la plupart des vidéos étaient conformes à sa politique.

“Notre politique sur le changement climatique interdit la diffusion de publicités sur du contenu qui contredit le consensus scientifique bien établi autour de l’existence et des causes du changement climatique », a déclaré Nate Funkhouser, porte-parole de YouTube, dans un e-mail. « Les débats ou discussions sur des sujets liés au changement climatique, y compris autour des politiques publiques ou de la recherche, sont autorisés. Cependant, lorsque le contenu franchit la limite du déni du changement climatique, nous cessons de diffuser des publicités sur ces vidéos. Nous affichons également des panneaux d’information sous les vidéos pertinentes pour fournir des informations supplémentaires sur le changement climatique et le contexte provenant de tiers.