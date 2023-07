Sur Yashasvi Jaiswal, India Coach’s Bold "10 années" Prédiction

L’entraîneur des frappeurs indien Vikram Rathour a déclaré que le jeune frappeur indien Yashasvi Jaiswal avait le potentiel de jouer pour l’Inde pendant les 10 prochaines années avant le deuxième test contre les Antilles. Jaiswal a profité au maximum de l’opportunité qui s’est présentée à lui lors de son premier test. Il a affronté les quilleurs, n’a pas paniqué et a réussi à garder ses nerfs tout au long de ses manches de 501 minutes. Son impressionnant coup de 171 a jeté les bases de la victoire contre les Antilles dans la série de tests de deux matchs à Windsor Park.

Rathour a été impressionné par la performance de Jaiswal lors du premier test après avoir suivi sa saison IPL 2023 réussie avec Rajasthan Royals.

« J’ai déjà été sélectionneur, donc chaque fois que vous choisissez un joueur, vous devez le choisir avec l’intention qu’il joue pour l’Inde pendant les 10 prochaines années. Il a définitivement le potentiel. Pour moi, la chose la plus importante (même si) Je n’ai jamais travaillé avec Yashasvi auparavant, c’est que je l’avais vu marquer des points à l’IPL, vous avez vu à quel point il est un batteur dynamique, le genre de joueur de coups qu’il est. Mais il a réussi à changer le jeu en fonction de la situation de l’équipe », a déclaré Rathour lors d’une conférence de presse avant le deuxième test.

Jaiswal a pris son temps sur le pli avant de continuer à ouvrir son compte, puis a changé de vitesse pour atteindre la barre des trois chiffres lors de ses débuts en test. Cependant, une chose a été remarquée à propos de sa capacité à jouer contre son jeu naturel.

Le deuxième jour du premier test contre les hôtes, Jaiswal n’est pas allé jouer comme d’habitude avant le déjeuner. Il a pris du temps et a marqué quelques points après avoir fait face à près de 90 livraisons.

Rathour a félicité Jaiswal pour son changement d’approche et a déclaré: « Le deuxième jour, il a marqué quelque 20 courses sur 90 balles avant le déjeuner. Je pense que pour moi, c’était le point culminant des manches. Quelqu’un qui est capable de faire ça, qui peut jouer contre son personnage, son jeu normal, traverser cette phase et ensuite marquer de gros points, c’était phénoménal à regarder. Il ne fait aucun doute qu’il a un grand potentiel et un grand avenir avec l’équipe indienne dans les trois formats », a ajouté Rathour.

L’Inde affrontera les Antilles lors du deuxième test le 20 juillet au Queen’s Park Oval.