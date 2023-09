Sur une petite île grecque, 14 migrants et le corps d’un homme retrouvés après le naufrage de leur canot

ATHENES, Grèce (AP) — Les garde-côtes grecs ont découvert mardi matin un groupe de 14 migrants et le corps d’un homme sur le rivage d’une petite île de l’est de la mer Égée, ont annoncé les autorités.

Les cinq hommes, six femmes et trois enfants ont été retrouvés sur l’île isolée de Farmakonisi, avec le corps d’un homme. On ne sait pas immédiatement comment il est mort.

Le groupe était apparemment arrivé sur l’île depuis la côte turque à bord d’un canot qui a coulé, ont indiqué les garde-côtes. Aucune personne disparue n’a été signalée. Les migrants et l’homme décédé ont été emmenés sur l’île voisine de Leros, ont ajouté les garde-côtes.

Il y a eu une augmentation du nombre de traversées maritimes vers la Grèce, membre de l’Union européenne, par des personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie et cherchant une vie meilleure dans ce riche bloc de 27 pays.

Malgré l’augmentation de la migration vers la Grèce, l’Italie reste le principal point d’entrée des migrants dans l’UE, avec environ 114 200 arrivées jusqu’à présent cette année. L’Espagne suit avec plus de 21 000 arrivées, selon les chiffres des Nations Unies, tandis que le chiffre pour la Grèce s’élève à près de 18 600.

The Associated Press