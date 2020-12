Les personnes qui suivent un régime alimentaire rigoureux sont également susceptibles de devenir la proie d’un désir incontrôlé d’avoir quelque chose de sucré, ce que nous appelons aussi le désir de sucre. Ce petit morceau d’un dessert après le repas, qu’il s’agisse d’une bouchée de gâteau, d’un mithai ou simplement d’un cookie, est quelque chose de si difficile à ne pas céder. Ces envies intempestives ne sont rien d’autre que la façon dont votre cerveau demande une récompense et c’est la raison pour laquelle les gens ont du mal à perdre des kilos.

Bien qu’il soit difficile de tuer complètement ces envies, il existe plusieurs façons de vous inciter à manger quelque chose de sucré mais en quantité contrôlée. Quelques ajustements simples à vos repas peuvent être un excellent moyen de vous aider à prendre l’avantage. Il y a quelques aliments que vous pouvez inclure dans votre plan de repas comme options lorsque vous commencez à ressentir une envie de sucre.

Voici quelques aliments qui peuvent vous aider à réduire votre envie de vous gaver de sucreries:

1. Fruits

Le truc à propos de l’envie de sucre est que vous optez généralement pour des aliments riches en matières grasses et en sucre comme le chocolat. Néanmoins, vous pouvez toujours échanger les options indésirables avec un choix de fruits. Cela vous donnera le doux succès que vous souhaitiez et arrêtera votre envie. Optez pour des fruits sucrés comme les mangues ou les raisins pour vous assurer qu’ils frappent bien. Vous pouvez toujours ajouter du yogourt aux fruits pour faire un parfait ou une collation satisfaisante.

2. Chocolat noir

L’un des aliments les plus couramment consommés par les gens qui ont envie de sucreries est le chocolat. Vous pouvez en fait en faire un choix plus sain en optant pour le chocolat noir. Le chocolat noir contient près de 70% de cacao et des composés d’une plante saine appelés polyphénols. Le chocolat noir possède également des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Cependant, il contient également du sucre et de la graisse, comme tout autre chocolat. Il est donc recommandé de ne pas dépasser quelques carrés si vous avez envie de chocolat.

3. Graines de chia

Les graines de chia sont constituées d’excellents nutriments tels que les acides gras oméga-3, des composés végétaux sains et des fibres alimentaires solubles qui représentent 40% des graines. Cette fibre absorbe facilement l’eau et se développe pour former une substance gélatineuse dans l’intestin. Cela aide à prévenir les envies de sucre et à se sentir rassasié plus longtemps. Pour le rendre intéressant, vous pouvez utiliser le chia polyvalent pour préparer un pudding.

4. Produits laitiers

Les produits laitiers sont d’excellentes sources de protéines, de calcium, de vitamines, de minéraux et d’acides gras. Ils fournissent également de l’énergie instantanée et peuvent aider à améliorer les fonctions cérébrales. Les produits laitiers réduisent vos envies et réduisent le risque de diabète. Ceux qui consomment beaucoup de produits laitiers riches en matières grasses ont également tendance à avoir une incidence plus faible de diabète.