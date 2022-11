Sur Twitter, qui a besoin d’une coche quand on peut avoir un rat ?

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, veut 8 $. Après avoir acheté Twitter dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars la semaine dernière, il souhaite maintenant que les utilisateurs paient s’ils veulent que leur compte arbore la coche bleue de la plate-forme. (Actuellement, la coche indique un compte vérifié.) De nombreux utilisateurs actuellement vérifiés ont rencontré le développement en riant. L’artiste de bande dessinée Web Alex Cohen pense qu’un emoji de rat constitue une alternative intéressante et gratuite à la place.

Dans un tweeter Mardi, M. Musk a tourné en dérision ce qu’il a appelé “le système actuel des seigneurs et des paysans de Twitter pour savoir qui a ou n’a pas une coche bleue”. Twitter Blue, a-t-il ajouté, offrirait des avantages tels que des publicités limitées, la possibilité de contourner certains murs de paiement des éditeurs et “la priorité dans les réponses, les mentions et la recherche, ce qui est essentiel pour vaincre les spams/arnaques”. La coche bleue viendrait avec l’adhésion. (Il y a un débat sur la question de savoir si la coche Twitter est bleue ou blanche parmi certains utilisateurs de Twitter, puisque la coche elle-même est, techniquement, généralement blanche.) « Le pouvoir au peuple ! Bleu pour 8 $/mois », a-t-il écrit.

En réponse, M. Cohen, un étudiant diplômé en sciences politiques de 26 ans à l’Université de Californie à Davis, a tweeté son idée d’une alternative au paiement de la vérification Twitter. “Pourquoi devrais-je payer 8 $ pour obtenir un chèque bleu si je pouvais mettre un rat à côté de mon nom gratuitement ??? J’appelle tout le monde à se joindre à moi pour devenir #RatVerified », a écrit M. Cohen mardi. Il a ajouté un emoji de rat à son nom d’affichage sur Twitter et a encouragé les autres utilisateurs à faire de même. La tweeter a depuis été aimé 138 000 fois et compte, et retweeté plus de 17 000 fois.

“Je ne suis pas un grand fan d’Elon Musk et je ne pense pas que ce soit bien que quelqu’un puisse acheter l’un des sites Web les plus importants à des fins politiques et journalistiques, puis le changer et le faire fonctionner complètement différemment sans surveillance”, a déclaré M. Cohen a déclaré vendredi lors d’un entretien téléphonique.