Sur Truth Social, la recherche du FBI invite à parler de guerre, puis de complot

Les prédictions d’une guerre civile imminente et les appels à la violence ont bondi au début de cette semaine sur les plateformes de médias sociaux telles que Truth Social, le réseau lancé par l’ancien président Donald J. Trump, après la perquisition approuvée par le tribunal de son domicile en Floride lundi.

La perquisition, qui a abouti à la saisie de documents classifiés, selon une copie du mandat obtenue vendredi par le New York Times, a déclenché une explosion immédiate de langage agressif et menaçant, semblable à la rhétorique publique qui s’est propagée dans les jours précédant jusqu’à l’attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole.

Les utilisateurs de Truth Social ont posté que les États-Unis étaient nés “par une insurrection suivie de plusieurs années de violence sanglante”, et que le pays “deviendrait un État communiste tant que nous ne prendrions pas les armes et ne riposterions pas !!” Il a été dit que “l’arbre de la liberté doit être rafraîchi de temps en temps avec le sang des patriotes et des tyrans”, une phrase d’une lettre de Thomas Jefferson, et que “parfois, éliminer la vermine dangereuse nécessite un minimum de violence, malheureusement. ”