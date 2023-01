Sur Trump’s Truth Social : publicités pour des remèdes miracles, des escroqueries et de fausses marchandises

Les publicités reflètent la difficulté que plusieurs plates-formes d’extrême droite, dont Rumble et Gab, ont rencontrées pour courtiser les grandes marques, empêchant les sites de puiser dans certains des budgets publicitaires les plus importants au monde. Cela pourrait être particulièrement problématique pour Truth Social. Bien que le site ait gagné en influence auprès de l’extrême droite, devenant un écosystème dynamique débordant d’activité, son activité a besoin de liquidités.

Truth Social a collecté environ 37 millions de dollars, principalement auprès de donateurs politiques républicains, mais il brûle environ 1,7 million de dollars chaque mois, selon William Wilkinson, ancien cadre du Trump Media & Technology Group, la société mère du réseau social. Et deux enquêtes fédérales ont mis en péril environ 1,3 milliard de dollars de financement indispensable.

Devin Nunes, le directeur général de Trump Media, a déclaré l’année dernière dans une annonce que la stratégie publicitaire de l’entreprise l’aiderait à “déplacer les plates-formes Big Tech” comme un moyen majeur d’atteindre les Américains.

Mais les experts en publicité affirment que la méfiance des marques de premier plan sur les réseaux sociaux d’extrême droite, qui se sont positionnées comme des alternatives de liberté d’expression aux géants de la Silicon Valley comme Meta et Google, est motivée par les types de théories du complot et de politiques hyperpartisanes que l’on trouve souvent sur les sites. .

De plus, disent-ils, Truth Social a une base d’utilisateurs relativement restreinte et de nombreux utilisateurs plus âgés, qui sont moins désirables pour les marques. Les spécialistes du marketing se sont plaints du fait que la technologie de diffusion d’annonces de Truth Social, gérée par Rumble, un site Web de streaming vidéo de droite, offre des outils limités pour suivre les performances d’une annonce ou pour afficher des annonces aux utilisateurs en fonction de leurs profils démographiques. Ces outils, désormais standard parmi les grands réseaux publicitaires exploités par Google et Meta, sont essentiels pour déterminer le succès d’une annonce.