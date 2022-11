Sur Trump, les républicains au Congrès ne sont pas excités

Lors de la première campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, il lui a fallu six mois pour obtenir sa première approbation d’un élu fédéral. Lors de sa deuxième campagne présidentielle en tant que titulaire, il n’a fait face à aucun véritable défi primaire et le Parti républicain s’est presque entièrement consolidé autour de lui.

Jusqu’à présent, sa troisième campagne présidentielle ressemble beaucoup plus à sa première qu’à sa seconde.

À Capitol Hill, le lendemain de l’annonce par Trump de sa campagne présidentielle dans un discours sans inspiration depuis la salle de bal de son club privé en Floride, les membres de son parti ne se sont généralement pas précipités pour se rassembler autour de lui. Son rôle dans les performances médiocres du GOP à mi-parcours et sa défaite en 2020 étaient encore frais dans beaucoup d’entre eux. Au lieu de cela, Trump a un méli-mélo hétéroclite d’avenants qui est décevant par rapport à sa stature d’ancien président dont le soutien s’est souvent avéré essentiel parmi les républicains à la recherche de sièges au Congrès lors des primaires de 2022.

L’un des premiers endosseurs de Trump en 2016, le sénateur Kevin Cramer (R-ND), était évasif. “J’espère que beaucoup d’autres personnes entreront là-dedans, nous avons des choix et ils s’en sortent tous”, a-t-il déclaré à Vox. « Comme je l’ai souvent dit, il n’a pas droit au poste. Aucun d’entre nous n’a droit à ces emplois. Nous devons les mériter à chaque fois. Dans son cas, je m’attends à ce que ce soit durement disputé.

Le sénateur Ted Cruz (R-TX), qui a terminé deuxième derrière Trump lors de la primaire très controversée de 2016 avant de finalement devenir un allié de l’ancien président, a également esquivé la question. Cruz, lui-même considéré comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2024, a déclaré à Vox : “Je pense que nous avons beaucoup accompli avec Donald Trump en tant que président et s’il est le candidat, je le soutiendrai avec enthousiasme.”

Même le sénateur Lindsey Graham (R-SC), un propulseur de longue date de Trump, a offert des éloges qualifiés à l’ancien président sur Twitter mardien disant: “Si le président Trump continue sur ce ton et délivre ce message de manière cohérente, il sera difficile à battre.”

Le seul sénateur à avoir explicitement soutenu Trump était Tommy Tuberville (R-AL), qui a déclaré mercredi à Vox : « Je le soutiens à 100 %.

Les détracteurs de longue date de Trump n’ont pas changé d’avis. Mitt Romney, le dernier candidat présidentiel du GOP avant Trump et le seul républicain élu à voter deux fois pour destituer l’ancien président, pense qu’il est temps de changer. Il a déclaré aux journalistes que les républicains ont besoin « d’un chef de notre parti qui soit plus jeune, qui ait une vision brillante de l’avenir et qui puisse remettre notre pays sur les rails et le président Trump en a perdu trois de suite. Et si nous voulons commencer à gagner, nous avons besoin d’un nouveau leader. Romney n’a pas explicitement proposé d’alternative à Trump, déclarant aux journalistes “qu’il y a environ 12 personnes auxquelles je peux penser qui pourraient être des dirigeants potentiels de notre parti et des candidats à la présidence”.

Trump a toujours été plus populaire à la Chambre qu’au Sénat. Mitch McConnell (R-KY), dont la relation avec Trump n’a jamais été intime et est maintenant inexistante, dirige les républicains du Sénat, et la chambre a toujours eu un nombre important d’éminents sceptiques de Trump. En revanche, la Chambre a eu un essaim de populistes de droite qui ont afflué vers le manteau de l’ancien président, et son chef actuel, Kevin McCarthy (R-CA), s’est consacré à maintenir de bonnes relations avec Trump.

Mais McCarthy a esquivé s’il soutient Trump et, à la place, l’ancien président se retrouve avec un méli-mélo de soutien à la Chambre. Cela inclut des purs et durs comme Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene ainsi que d’autres républicains établis comme Tony Gonzalesqui représente un district frontalier du Texas, et Wesley Hunt, un membre élu du Congrès de Houston. La républicaine la plus en vue à la Chambre pour approuver la campagne présidentielle de Trump jusqu’à présent est Elise Stefanik (R-NY), la présidente de la Conférence républicaine, qui est devenue une ardente loyaliste de Trump ces dernières années.

Le résultat est que Trump est dans une position inhabituelle. Pris isolément, le nombre de mentions qu’il a rassemblées plus d’un an avant le premier concours de nomination est impressionnant. Cependant, pour un ancien président qui a essentiellement remporté l’investiture républicaine par acclamation en 2020, c’est plutôt terne. De nombreux dirigeants de son parti souhaitent que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, se présente, et une foule d’autres politiciens préparent au moins le terrain pour une candidature. Après tout, l’histoire est contre Trump. Aucun président vaincu n’est revenu pour être réélu depuis Grover Cleveland (qui, contrairement à Trump, a remporté le vote populaire à chaque fois qu’il était sur le bulletin de vote).

La meilleure analogie est peut-être avec Trump à ce moment ténu de la fin de l’hiver 2016, lorsqu’il a commencé à ressembler au favori de la primaire présidentielle républicaine, mais qu’il était toujours politiquement vulnérable. Suffisamment de soutien s’est consolidé autour de lui pour montrer qu’il est un candidat sérieux à l’investiture républicaine, sinon le favori absolu.

Mais suffisamment de personnalités clés du parti se retiennent pour indiquer clairement qu’il existe de profondes réserves quant à la nomination d’un politicien qui a non seulement perdu la dernière élection présidentielle, mais a aidé à déclencher une attaque armée contre le Capitole pour le renverser.

En 2016, au moment où la réalité que Trump pouvait réellement gagner a frappé le GOP, il était trop tard pour que l’opposition contre Trump se consolide. En quelques semaines, alors que les primaires se succèdent, il remporte suffisamment de délégués à la Convention nationale républicaine pour faire abandonner ses adversaires. Cette fois, Trump a annoncé non seulement avant le début des élections de 2024, mais pendant que les élections de 2022 sont toujours en cours.

Les approbations que Trump a reçues au cours des deux derniers jours représentent un plancher. La plupart des républicains élus sont toujours sur la touche, et ils n’ont que le temps de choisir un candidat – Trump ou quelqu’un d’autre – à la primaire de 2024.